Revine în lotul FCSB! Gigi Becali îl „retransferă” pe Edjouma„Așa a zis MM. Am greșit-o”

Patronul roș-albaștrilor a anunțat că mijlocașul Malcom Edjouma revine la echipă, după ce fusese exclus din lot și aproape transferat la CFR Cluj.

Gigi Becali a oferit duminică declarații în fața Palatului din Aleea Alexandru, unde a vorbit despre situația de la FCSB și decizia de a-l reprimi în lot pe Malcom Edjouma. Jucătorul francez, considerat anterior indezirabil, va fi reactivat, în contextul în care Becali recunoaște că a greșit în evaluarea sa.

„Îl «transferăm» pe Edjouma. Așa a zis MM. Plus de asta, am greșit-o. Trebuia să se facă comparație între Edjouma, Gheorghiță și Ștefănescu ca și putere, valoare. Trebuia să aleg Edjouma, apoi Ștefănescu și Gheorghiță. Chiar și Băluță! Cum să pui în comparație Băluță cu Gheorghiță?”, a declarat Gigi Becali.

Declarația vine la două zile după eșecul dramatic al FCSB-ului cu Dinamo, scor 3-4, și la doar câteva zile de la anunțul conform căruia Edjouma ar fi fost aproape de un transfer la CFR Cluj. Totul a picat în momentul în care mijlocașul a cerut rezilierea contractului în schimbul salariilor restante până la sfârșitul anului – circa 70.000 de euro –, dar și libertatea de a pleca fără sumă de transfer.

Edjouma revine în echipă. Becali invocă „duhuri” și anunță o schimbare de atitudine

Becali a explicat că trece printr-o perioadă în care simte că situația de la FCSB depășește explicațiile logice, sugerând că ar fi vorba de influențe spirituale sau „probleme mentale”.

„Nu este nicio explicație pentru ce se întâmplă la echipă. De 25 de ani, de când sunt în fotbal, nu mi s-a mai întâmplat. Nu am nicio explicație! Ca atare, se schimbă foaia. Coborâm pacea, dragostea și rugăciunea. Tot am făcut, am zis, dar e vorba de duhuri aici, lucruri care mă depășesc. Ca atare, dragoste și rugăciune”, a spus finanțatorul.

În același discurs, Becali a admis că situația actuală îl obligă să renunțe la metodele sale tradiționale de a impune autoritatea și că va aborda altfel restul sezonului.

„Înainte țipam, acum nu am de ce. Ce afectați de critici? Mare lucru! Dragoste și rugăciune și biruim tot și în Europa”, a adăugat acesta.

FCSB se concentrează pe lupta internă. CFR Cluj devine principalul rival

Becali a recunoscut că nu mai este preocupat de adversarii din Europa, după ce echipa sa a fost eliminată de Shkendija, și a afirmat că se va concentra în totalitate pe Superliga României, unde vede CFR Cluj ca principal contracandidat.

„Nu mă mai interesează adversarii, contează calificarea. Și cei mai slabi adversari ne-au bătut de două ori. Ce să mai vorbesc de adversari? Așa a fost să fie, o să vedem ce o să fie. Eu trecutul îl dau uitării. Acum e prezentul. Noi trebuie să ne comparăm cu ai noștri, cu CFR. Noi avem culoar mai bun ca ei”, a încheiat Gigi Becali.

