11 C
București
joi, 4 decembrie 2025
caută...
AcasăSportHandbalReverență pentru România! Petra Tovizi, jucătoarea meciului cu Ungaria, a rămas impresionată...

Reverență pentru România! Petra Tovizi, jucătoarea meciului cu Ungaria, a rămas impresionată de „tricolore”. Ce a spus după victoria maghiarelor

HandbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
handball olympic games paris 2024: day 11
LILLE, FRANCE - AUGUST 06: Petra Anita Fuezi Tovizi #4 of Team Hungary reacts against Team Sweden during the Women's Quarterfinal match on day eleven of the Olympic Games Paris 2024 at Stade Pierre Mauroy on August 06, 2024 in Lille, France. (Photo by Alex Davidson/Getty Images)

Petra Tovizi a vorbit în termeni surprinzător de elogioși despre România, după duelul spectaculos de la Rotterdam.

Ungaria a câștigat cu 34-29 în fața României, în primul meci din grupa principală I a Campionatului Mondial de handbal feminin, dar prestația „tricolorelor” a fost apreciată inclusiv de adversare. Petra Tovizi, desemnată jucătoarea partidei, a recunoscut că România le-a pus mari probleme și a oferit un discurs plin de respect.

„Meciul a fost mult mai greu decât ne așteptam”

Naționala României a ținut aproape până în minutul 56, când reducea diferența la doar două goluri. După un meci în care fetele lui Ovidiu Mihăilă au alergat constant după egalare, Tovizi a recunoscut că Ungaria a fost la limită în multe momente.

„Am simțit că meciul a fost mult mai greu decât ne așteptam. A fost ca și cum partida ar fi durat de două ori mai mult. A trebuit să câștigăm de mai multe ori, dar nu am renunțat la avantaj. Româncele ne-au pus în dificultate, iar greșelile noastre le-au permis să revină”, a spus jucătoarea, citată de Nemzeti Sport.

Tovizi a subliniat că succesul Ungariei a venit din efort colectiv:
„Cineva a reușit mereu să tragă echipa după ea. Inima și sufletul nostru sunt în această victorie.”

Kinga Janurik, mesaj clar: „Româncele au alergat după egalare, dar nu ne-am prăbușit”

Portarul Ungariei, Kinga Janurik, autoare a 7 intervenții (35% eficiență), a fost introdusă în repriza secundă și a închis poarta în momentele decisive.

„E întotdeauna o dublă plăcere să joci și să câștigi într-un meci româno-maghiar. Echipa română este rapidă, unită și are extreme foarte bune. Când au venit momentele grele și româncele au putut egala, nu ne-am prăbușit.”

Csenge Kuczora, în zi de grație: „A fost o muncă de echipă!”

Kuczora, excelentă în prima repriză, a spus că mentalul a făcut diferența:

„Cheia a fost apărarea și superioritatea mentală. Ne-am încurajat mereu, iar româncele nu au preluat conducerea niciodată. A fost cu adevărat o muncă de echipă!”

România, în afara luptei pentru sferturi

Ungaria are 6 puncte și e ca și calificată în sferturile de finală, chiar dacă pierde cu Danemarca. România, aflată la zero puncte în grupa principală, nu mai poate ajunge între primele 8 echipe ale lumii.

Pentru „tricolore” urmează meciurile cu Senegal (vineri) și Elveția (duminică), unde vor lupta pentru pozițiile 9-12 la Mondialul din Olanda și Germania.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Spania renunţă parţial la împrumuturile UE: creşterea economică face finanţarea internă mai avantajoasă

Economie Dana Macsim - 0
Executivul se concentrează pe utilizarea granturilor nerambursabile, direcţionate în special spre investiţii în energie verde şi proiecte strategiceGuvernul de la Madrid ia în calcul...

Putin trăiește un moment special: SUA se roagă de el pentru a face pace în Ucraina

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Vladimir Putin nu vrea un acord, iar postura de a fi rugat să accepte unul pare să-i facă plăcere. Cinci ore de discuții între...

O alunecare de teren a afectat terasamentul DN1 la Comarnic. Ce măsuri s-au luat

Social Catalin Serban - 0
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m, autoritățile instituind o restricție parțială de circulație...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.