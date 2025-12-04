Reverență pentru România! Petra Tovizi, jucătoarea meciului cu Ungaria, a rămas impresionată de „tricolore”. Ce a spus după victoria maghiarelor

Petra Tovizi a vorbit în termeni surprinzător de elogioși despre România, după duelul spectaculos de la Rotterdam.

Ungaria a câștigat cu 34-29 în fața României, în primul meci din grupa principală I a Campionatului Mondial de handbal feminin, dar prestația „tricolorelor” a fost apreciată inclusiv de adversare. Petra Tovizi, desemnată jucătoarea partidei, a recunoscut că România le-a pus mari probleme și a oferit un discurs plin de respect.

„Meciul a fost mult mai greu decât ne așteptam”

Naționala României a ținut aproape până în minutul 56, când reducea diferența la doar două goluri. După un meci în care fetele lui Ovidiu Mihăilă au alergat constant după egalare, Tovizi a recunoscut că Ungaria a fost la limită în multe momente.

„Am simțit că meciul a fost mult mai greu decât ne așteptam. A fost ca și cum partida ar fi durat de două ori mai mult. A trebuit să câștigăm de mai multe ori, dar nu am renunțat la avantaj. Româncele ne-au pus în dificultate, iar greșelile noastre le-au permis să revină”, a spus jucătoarea, citată de Nemzeti Sport.

Tovizi a subliniat că succesul Ungariei a venit din efort colectiv:

„Cineva a reușit mereu să tragă echipa după ea. Inima și sufletul nostru sunt în această victorie.”

Kinga Janurik, mesaj clar: „Româncele au alergat după egalare, dar nu ne-am prăbușit”

Portarul Ungariei, Kinga Janurik, autoare a 7 intervenții (35% eficiență), a fost introdusă în repriza secundă și a închis poarta în momentele decisive.

„E întotdeauna o dublă plăcere să joci și să câștigi într-un meci româno-maghiar. Echipa română este rapidă, unită și are extreme foarte bune. Când au venit momentele grele și româncele au putut egala, nu ne-am prăbușit.”

Csenge Kuczora, în zi de grație: „A fost o muncă de echipă!”

Kuczora, excelentă în prima repriză, a spus că mentalul a făcut diferența:

„Cheia a fost apărarea și superioritatea mentală. Ne-am încurajat mereu, iar româncele nu au preluat conducerea niciodată. A fost cu adevărat o muncă de echipă!”

România, în afara luptei pentru sferturi

Ungaria are 6 puncte și e ca și calificată în sferturile de finală, chiar dacă pierde cu Danemarca. România, aflată la zero puncte în grupa principală, nu mai poate ajunge între primele 8 echipe ale lumii.

Pentru „tricolore” urmează meciurile cu Senegal (vineri) și Elveția (duminică), unde vor lupta pentru pozițiile 9-12 la Mondialul din Olanda și Germania.

