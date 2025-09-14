Revenire-surpriză în România! Magaye Gueye a semnat cu CS Păulești, după patru ani de la despărțirea de Dinamo

Atacantul francez de 35 de ani, dat afară din Ștefan cel Mare pentru dopaj, va juca în Liga 3.

Magaye Gueye (35 de ani) revine în fotbalul românesc, după mai bine de patru ani de la despărțirea de Dinamo. Atacantul francez a semnat cu CS Păulești, formație din Liga 3, aflată în lupta pentru play-off după ce a strâns 7 puncte în primele trei etape.

Clubul prahovean a anunțat oficial transferul pe rețelele de socializare: „Transfer de marcă la CS Păulești! Clubul nostru are bucuria să anunțe transferul jucătorului Magaye Guyene, care se alătură lotului pentru sezonul 2025/2026. Magaye este un atacant cu experiență bogată, evoluând de-a lungul carierei la echipe importante. A jucat pentru Everton, Millwall, Adanaspor, Qarabag, FC Dinamo, Strasbourg, Stade Brestois. De-a lungul carierei a înscris 76 goluri oficiale și a contribuit decisiv la performanțele echipelor din care a făcut parte. Prin experiența și calitățile sale ofensive, suntem convinși că Magaye va aduce un plus important în ofensiva echipei noastre și va fi un jucător de bază în lupta pentru atingerea obiectivelor din acest sezon. Îi urăm bun venit la CS Păulești și mult succes în noua aventură alături de familia noastră”, au transmis oficialii.

De la Everton și Dinamo, la Liga 3

Deși părea retras încă din 2022, Gueye a decis să revină pe teren, de această dată la nivelul Ligii 3 din România.

Cariera sa a inclus echipe importante din Europa, printre care Everton, Strasbourg, Qarabag și Dinamo București. La clubul din Ștefan cel Mare a ajuns în vara lui 2020, însă experiența s-a încheiat rapid: în ianuarie 2021, francezul a fost dat afară după ce a fost depistat pozitiv la cocaină.

Acum, la 35 de ani, atacantul speră să-și regăsească plăcerea de a juca, în culorile echipei prahovene.

