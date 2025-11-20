Revenire surpriză în handbal! Cristina Neagu este dorită într-o funcție de conducere la CSM București

Cristina Neagu ar putea continua la CSM București într-un rol administrativ.

Cristina Neagu, retrasă din activitatea de jucătoare la finalul sezonului trecut, ar putea reveni în handbal într-o nouă ipostază. CSM București își dorește să o coopteze într-o funcție de conducere, iar discuțiile au fost deja inițiate de Bojana Popovic, noua antrenoare a formației din Capitală. Totul se petrece într-un moment tensionat pentru club, după ce echipa a suferit patru înfrângeri în primele șase etape din Liga Campionilor și a rămas fără antrenorul Adrian Vasile, demis în urma rezultatelor modeste.

Inițial, interimatul a fost asigurat de Iulia Curea, iar primul tehnician vizat pentru preluarea băncii tehnice a fost Marius Novanc, actualul antrenor al juniorilor 1 de la CSM București. Deși părea favorit să accepte, Marius Novanc a refuzat oferta, iar oficialii clubului s-au reorientat rapid. Conform Fanatik, negocierile cu Bojana Popovic au avansat, iar aceasta a ajuns la un acord pentru a deveni noul principal al echipei.

Fosta mare jucătoare muntenegreană, una dintre cele mai importante handbaliste ale anilor 2000, are experiență în calitate de antrenor la Buducnost și ca secund la naționala Danemarcei. La București, obiectivul său este limpede: revitalizarea unei echipe aflate sub presiune și recâștigarea imaginii dominante din sezoanele trecute. În acest context, Popovic vrea să o convingă pe Cristina Neagu să revină la club într-o poziție de conducere.

Cristina Neagu, în discuții pentru un rol administrativ la echipa pentru care a jucat opt sezoane

Cristina Neagu, considerată cea mai mare handbalistă din istoria României, a evoluat pentru CSM București între 2017 și 2025, după ce anterior a reprezentat Activ Ploiești, CS Rulmentul Brașov, Oltchim Râmnicu Vâlcea și Buducnost. Palmaresul său rămâne unic: este singura jucătoare din istorie care a câștigat de patru ori trofeul de „Cea mai bună handbalistă a lumii”, iar impactul său la nivel internațional este încă puternic resimțit.

Dacă va accepta oferta, Neagu nu va reveni pe teren, ci într-un rol executiv în cadrul clubului bucureștean, pentru a contribui la reorganizarea sportivă și la conturarea unui nou proiect competitiv. Contactul dintre Popovic și Neagu a avut deja loc, însă decizia finală a româncei urmează să fie stabilită în perioada următoare.

În paralel cu discuțiile administrative, CSM București a bifat victoria cu numărul patru în această ediție a Ligii Campionilor. În Sala Dinamo, elevele Iulianei Curea au început excelent duelul cu norvegiencele de la Sola. Până la scorul de 10-8, meciul a fost echilibrat, însă „tigroaicele” s-au desprins printr-o serie de cinci goluri consecutive, ajungând chiar la o diferență de nouă goluri, 18-9 în minutul 28. La pauză, tabela indica 20-12 pentru CSM.

Repriza secundă a adus o revenire solidă a echipei din Norvegia, care a avut o serie proprie de patru goluri consecutive și s-a apropiat la 26-21. CSM a atins borna de 30 de goluri în minutul 51, iar finalul a consemnat un succes mai strâns decât avantajul de la pauză, scor 34-31. A fost a patra victorie a bucureștencelor în competiție, egalând la puncte formațiile Ferencvaros și Ikast, care urmează însă să joace în continuarea etapei.

Cea mai bună marcatoare a meciului a fost Camilla Herrem, cu opt goluri. Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare continuă să impresioneze, mai ales în contextul revenirii sale spectaculoase pe teren după ce a încheiat tratamentul împotriva cancerului la sân. La 39 de ani, norvegianca rămâne un model de inspirație pentru colege, adversare și public.

