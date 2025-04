Revenire spectaculoasă în tenis! Dinara Safina va antrena una dintre cele mai promițătoare jucătoare din lume

Fostul lider mondial din WTA va fi antrenoarea rusoaicei Diana Shnaider, locul 13 în ierarhia mondială.

Dinara Safina revine oficial în circuitul profesionist ca antrenoare a tinerei Diana Shnaider

Un nou început pentru ambele: Dinara Safina și Diana Shnaider își unesc forțele

Tenisul feminin a primit o veste importantă în această săptămână: Dinara Safina, fost număr 1 mondial și triplă finalistă de Grand Slam, revine în prim-plan, de această dată în calitate de antrenoare. Sportiva care beneficiază de experiența și expertiza ei este Diana Shnaider, o rusoaică în plină ascensiune, care ocupă în prezent locul 13 în clasamentul WTA.

Anunțul oficial a fost făcut de Shnaider pe rețelele de socializare, sportiva de 21 de ani exprimându-și entuziasmul față de această nouă colaborare. După ce a fost antrenată de tatăl său în ultimele luni, Diana începe sezonul de zgură sub îndrumarea unei adevărate legende a tenisului rus. „Este o legendă și sunt încântată să văd ce putem face împreună”, a transmis tânăra jucătoare.

Dinara Safina, acum în vârstă de 38 de ani, a fost o prezență dominantă în circuitul WTA la finalul anilor 2000, ajungând pe primul loc mondial în aprilie 2009. Deși nu a reușit să câștige un titlu major, a jucat trei finale de Grand Slam și a cucerit 12 titluri WTA în carieră. Problemele de sănătate au forțat-o să se retragă timpuriu, însă revenirea în tenis ca antrenoare marchează o etapă importantă pentru fosta mare jucătoare.

Diana Shnaider vine după cel mai bun început de sezon din cariera sa. Cu patru titluri câștigate în 2024 (Hong Kong, Budapesta, Bad Homburg și Hua Hin), tânăra rusoaică este una dintre revelațiile actualei stagiuni. Totodată, prezența ei în optimile de finală la US Open 2024 confirmă progresul constant pe care îl are în turneele majore. Primul test oficial sub comanda Dinarăi Safina va fi turneul de 500 de puncte de la Stuttgart, programat între 14 și 21 aprilie.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!