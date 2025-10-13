Revenire importantă în Superliga! Marco Dulca a semnat cu Petrolul Ploiești

Mijlocașul de 26 de ani revine în România după doi ani petrecuți în Slovenia, unde a cucerit titlul și Cupa cu NK Celje.

Marco Dulca (26 de ani) revine în Superliga României, după o experiență de succes în Slovenia. Fostul jucător al echipelor Viitorul Constanța, Chindia Târgoviște și FCSB a semnat un contract valabil până în 2027 cu Petrolul Ploiești, formația antrenată de Eugen Neagoe.

După despărțirea de campioana slovenă NK Celje, în luna august, mijlocașul a fost liber de contract, iar oficialii ploieșteni au profitat de oportunitate pentru a-l aduce în lotul „lupilor galbeni”, care caută să-și stabilizeze jocul după un început de sezon modest.

„Bun venit, Marco Dulca!” – anunțul oficial al clubului

Transferul a fost confirmat printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial al Petrolului Ploiești:

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu Marco Alexandru Dulca (26 ani), fostul component al echipei olimpice a României urmând să îmbrace tricoul ‘lupilor’ până la finalul stagiunii 2026-2027. După ce s-a despărțit, în vară, de gruparea slovenă NK Celje, cu care se afla sub contract din 2023, Marco Dulca vine, acum, să întărească compartimentul median al echipei pregătite de Eugen Neagoe.”

De la Swansea la Superliga României

Născut în Coreea de Sud, în perioada în care tatăl său – fostul internațional Cristian Dulca – evolua acolo, Marco a început fotbalul la Universitatea Cluj, iar la 16 ani s-a transferat la academia lui Swansea City, unde a evoluat pentru echipa U23 în Premier League 2.

După cinci ani petrecuți în Marea Britanie, a revenit în România, la Farul Constanța (pe atunci Viitorul), înainte de a se afirma la Chindia Târgoviște și de a face pasul la FCSB, în 2022.

Ulterior, mijlocașul s-a transferat în Slovenia, la NK Celje, unde a bifat performanțe notabile: campion al Sloveniei în 2024 și câștigător al Cupei Sloveniei în 2025.

Palmares și experiență internațională

Marco Dulca este unul dintre reprezentanții generației de aur a României U21, cea care a ajuns în semifinalele Campionatului European din 2019. De asemenea, el a fost integralist la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), unde România a înregistrat o victorie și un egal în faza grupelor.

„Marco este un jucător cu experiență, dar și cu foame de performanță. Avem nevoie de acest tip de profil pentru a aduce echilibru la mijloc și pentru a ridica nivelul echipei”, a declarat o sursă din cadrul clubului pentru presa locală.

Petrolul, întăriri pentru un sezon dificil

Formația prahoveană trece printr-un moment delicat în campionat, având doar două victorii în primele 12 etape și ocupând locul 14, poziție de baraj. Venirea lui Dulca este văzută drept o soluție-cheie pentru consolidarea compartimentului median și redresarea echipei în partea a doua a sezonului.

Pentru Marco Dulca, revenirea în România reprezintă o nouă șansă de afirmare într-un campionat în care a debutat la doar 20 de ani, dar și o oportunitate de a-și relansa cariera în perspectiva unei posibile rechemări la echipa națională.

