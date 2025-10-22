Revenire de senzație la CFR Cluj! Dan Petrescu pregătește al 5-lea mandat în Gruia

„Bursucul” a fost convins de Nelu Varga și Iuliu Mureșan să revină pe banca echipei după doar două luni de pauză.

Lovitură spectaculoasă în Gruia! Dan Petrescu (57 de ani) este pregătit să revină la cârma lui CFR Cluj, pentru al cincilea mandat în cariera sa la formația ardeleană. Decizia vine în contextul rezultatelor modeste obținute de Andrea Mandorlini (65 de ani), care urmează să fie demis în orele următoare.

Instalarea lui Iuliu Mureșan (71 de ani) în funcția de președinte a accelerat negocierile pentru revenirea lui Petrescu, omul care a adus cele mai multe trofee din istoria recentă a clubului. Potrivit zcj.ro, antrenorul român a fost convins de tandemul Varga–Mureșan să renunțe la pauza sa și să revină mai repede decât se aștepta.

Deși „Bursucul” și-a dat demisia pe 21 august 2025, la scurt timp după dezastrul din Suedia, 2-7 cu BK Hacken, în play-off-ul Conference League, el nu a exclus niciodată o reîntoarcere la clubul cu care a scris istorie.

CFR Cluj se desparte de Mandorlini. Hoban, interimar până la revenirea lui Petrescu

După startul modest de sezon, în care echipa a obținut doar două victorii în opt meciuri, Nelu Varga a decis să pună capăt mandatului lui Mandorlini. În ultimele săptămâni, rezultatele slabe și jocul lipsit de consistență au convins conducerea că este nevoie de o schimbare majoră.

Potrivit GSP, discuțiile finale cu tehnicianul italian vor avea loc în această seară, iar acesta își va primi integral drepturile financiare la despărțire. Până la instalarea lui Petrescu, echipa ar urma să fie condusă de Ovidiu Hoban, actual membru al staff-ului tehnic.

Sursele citate menționează că Dan Petrescu nu va reveni imediat, ci în câteva săptămâni, cel mai probabil după pauza competițională din noiembrie. Debutul oficial ar putea avea loc în etapa a 17-a, într-un duel de foc cu Rapid București.

Al cincilea mandat al lui Dan Petrescu la CFR Cluj

Cariera lui Petrescu în Gruia este una legendară. Tehnicianul i-a mai condus pe „feroviari” în perioadele:

iunie 2017 – iunie 2018

martie 2019 – noiembrie 2020

august 2021 – iunie 2023

aprilie 2024 – august 2025

În ultimul mandat, Petrescu a înregistrat 68 de meciuri, cu un bilanț de 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, având o medie de 1,78 puncte pe meci. Tot în această perioadă, el a reușit să câștige Cupa României, confirmând statutul său de cel mai de succes antrenor din istoria clubului.

În schimb, Andrea Mandorlini a avut un bilanț modest: 8 meciuri – 2 victorii, 5 egaluri și o înfrângere. Singurul succes notabil al italianului a fost returul de palmares cu BK Hacken, într-un moment în care echipa era deja eliminată din Europa.

Petrescu, pregătit să revină după o scurtă pauză

După despărțirea din vară, Dan Petrescu a ales să rămână la Cluj, concentrându-se pe recuperarea sa medicală. Într-un interviu acordat pe pentru GSP.ro, acesta spunea că simte nevoia de odihnă și liniște:

„Am refuzat până acum șase propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro nu plec nicăieri, deocamdată. Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun, mă voi gândi și la o echipă. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin!”

