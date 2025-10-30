Decizia Pentagonului de a nu mai înlocui brigada rotativă amplasată la granița cu Ucraina provoacă îngrijorare în rândul aliaților est-europeni și critici bipartizane în Congresul american.

Decizia Statelor Unite de a retrage brigada rotativă de 3.000–4.000 de militari din România, fără a o înlocui, a provocat un val de reacții critice în rândul oficialilor americani și al diplomaților.

Fostul ambasador al SUA la București, Mark Gitenstein, a declarat într-un interviu pentru Kyiv Post că această mutare ar putea fi interpretată de Rusia drept un semn de slăbiciune și o eroare strategică majoră.

„Nu am nicio îndoială că rușii vor interpreta acest lucru ca un semn de slăbiciune și ezitare din partea Statelor Unite în ceea ce privește România. Și cred că este o greșeală teribilă”, a spus diplomatul.

„Le va da fiori românilor” – avertismentul fostului ambasador

Gitenstein, unul dintre diplomații americani apropiați de administrația Biden, a avertizat că impactul psihologic al deciziei se va resimți în toată Europa de Est, nu doar la București.

„Așa vor interpreta ei, și așa vor interpreta rușii. Nu am nicio îndoială în această privință”, a spus fostul ambasador, adăugând că pentru români – „având în vedere istoria lor cu imperialismul rus – decizia le va da fiori pe șira spinării”.

El a subliniat că și alte state din regiune, precum Polonia și țările baltice, ar putea percepe gestul drept o slăbire a angajamentului american față de flancul estic al NATO:

„Nu am nicio îndoială că oamenii din întreaga Europă Centrală și de Est, și cu siguranță în Polonia sau în țările baltice, se vor întreba «cine urmează?»”.

Critici bipartizane din partea Congresului American

Retragerea a declanșat o reacție comună rară din partea liderilor republicani din comisiile de apărare.

Senatorul Roger Wicker și congresmanul Mike Rogers au transmis într-un comunicat că „se opun ferm deciziei de a nu menține brigada rotativă americană în România”, avertizând că aceasta „subminează descurajarea și riscă să invite la noi agresiuni din partea Rusiei”.

Gitenstein a spus că se „află în total acord cu declarația lui Rogers și Wicker”, menționând că a fost „impresionat de modul în care au evaluat percepția Rusiei asupra acestei decizii”.

Diplomatul a criticat și excluderea Congresului din procesul decizional:

„Am lucrat 17 ani în Senat… este o mare greșeală să-l excluzi pe Congres din acest proces. … Dacă vreți să fim incluși la aterizare, mai bine să ne includeți și la decolare.”

Un mesaj periculos într-un moment tensionat

Chiar dacă Pentagonul vorbește despre o simplă „ajustare a posturii forțelor”, fostul ambasador Gitenstein atrage atenția că momentul ales este unul riscant, pe fondul intensificării atacurilor rusești în apropierea graniței României.

„Pur și simplu nu-mi pot imagina cum va fi perceput acest lucru”, a mai spus Gitenstein,

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.