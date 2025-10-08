O amplă operațiune comună a forțelor de ordine din Italia, Spania și Belgia, sprijinită de Eurojust și Europol, a dus la anihilarea unei grupări criminale originare din Europa de Est, implicată în furtul și traficul de autoturisme de lux către Dubai, unde acestea erau revândute, informează Reuters.

Gruparea viza mașini de top parcate în zone exclusiviste precum Forte dei Marmi și Cortina (Italia) sau Marbella (Spania). După ce identificau vehiculele, complicii le geolocalizau, iar apoi acționau discret, inclusiv în apropierea locuințelor proprietarilor.

Pentru a sparge sistemele de securitate, membrii rețelei foloseau tehnologie avansată, capabilă să dezactiveze alarmele, GPS-ul și transponderele. Odată furate, mașinile, în principal Range Rover, Lexus și Toyota, erau transportate în Belgia, unde primeau noi numere de șasiu și plăcuțe de înmatriculare false, înainte de a fi expediate din portul Anvers către Orientul Mijlociu.

În timpul operațiunii au fost confiscate patru vehicule furate, dispozitive de clonare a cheilor, aparatură de bruiaj și echipamente pentru neutralizarea sistemelor electronice.

Ancheta, demarată în 2024, vizează peste 100 de autoturisme cu o valoare estimată de cel puțin 3 milioane de euro. Din cei 24 de suspecți identificați, majoritatea provenind din Moldova, Rusia, România și Ucraina, șase au fost arestați, iar trei se află în arest la domiciliu.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube