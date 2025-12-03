6.4 C
Rețea de trafic de droguri destructurată în Transilvania: percheziții în trei județe și două penitenciare, cu ramificații până în Italia

Dana Macsim
de Dana Macsim

Anchetatorii susțin că activitatea ilegală era sprijinită de o avocată, care le-ar fi oferit suspecților informații confidențiale obținute de la clienți

O amplă operațiune antidrog are loc, miercuri, în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, unde polițiștii și procurorii DIICOT derulează 33 de percheziții, inclusiv în două penitenciare. Ancheta vizează o grupare suspectată de trafic internațional de droguri, introducerea de substanțe interzise în închisori și manipularea unor denunțuri false pentru reducerea pedepselor unor inculpați. O avocată se află printre persoanele investigate. În paralel, autoritățile italiene desfășoară trei descinderi în baza unui ordin european de anchetă.

Potrivit IGPR și DIICOT, rețeaua ar fi fost activă între ianuarie 2024 și decembrie 2025. Membrii grupării ar fi procurat, transportat și distribuit droguri de risc și mare risc, precum și substanțe psihoactive în mai multe localități din Transilvania. O parte dintre suspecți ar fi introdus droguri în penitenciare, unde erau vândute deținuților.

Anchetatorii susțin că activitatea ilegală era sprijinită de o avocată, care le-ar fi oferit suspecților informații confidențiale obținute de la clienți sau din dosare penale și ar fi facilitat legătura acestora cu persoane aflate în detenție.

În plus, cinci membri ai grupării ar fi introdus în România, în perioada august – decembrie 2025, droguri provenite din Italia, Spania și Olanda. Pentru a ascunde proveniența banilor obținuți din vânzarea acestor substanțe, aceștia ar fi cumpărat bunuri pe numele unor apropiați și ar fi direcționat fonduri ilicite către firme, prin contracte fictive de lucrări.

Ancheta relevă că, în septembrie 2024, patru persoane ar fi pus bazele unui grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior încă cinci suspecți. Scopul lor era obținerea unor pedepse reduse pentru persoane cercetate în dosare de trafic de droguri, lucru pentru care ar fi depus denunțuri fabricate și ar fi comis fapte de favorizarea făptuitorului și încălcarea regimului armelor.

Procurorii susțin că avocata coordona două persoane implicate în redactarea denunțurilor fictive și în recrutarea unor indivizi dispuși, contra cost, să își asume în mod fals operarea unor arme de foc. În două cazuri, membrii grupării ar fi organizat scenarii privind vânzarea ilegală de pistoale, folosind persoane recrutate pentru a simula deținerea armelor.

Audierile sunt în desfășurare la sediul DIICOT Cluj. Operațiunea, realizată cu sprijinul Europol, implică structuri ale Poliției din mai multe județe, trupele speciale și echipe canine ale Direcției Regionale Vamale.

Dana Macsim
