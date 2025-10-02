Rețea de hoți români, condamnată în Franța pentru furturi masive de cupru. Zeci de tone de metal, vândute pe mii de euro

Cazul face parte dintr-o anchetă amplă, declanșată după o creștere semnificativă a furturilor de metale, în regiunea Nouvelle-Aquitaine, între 2022 și 2024

Trei cetățeni români au fost condamnați de un tribunal din Bordeaux, pentru implicarea într-o amplă schemă de furturi de cupru în sud-vestul Franței. Doi dintre inculpați au primit câte trei ani de închisoare pentru furturi repetate, iar al treilea, acuzat că a ascuns și valorificat 45 de tone de metal sustras, a fost condamnat la doi ani. Valoarea totală a cuprului traficat se ridică la aproximativ 320.000 de euro, potrivit AFP.

Cazul face parte dintr-o anchetă amplă declanșată după o creștere semnificativă a furturilor de metale în regiunea Nouvelle-Aquitaine, între 2022 și 2024. În total, 14 persoane, toate membre ale comunității rome, au fost trimise în fața instanței, pentru furturi comise de la firme locale și operatori de rețele.

În sala de judecată au fost prezenți doar cei trei inculpați aflați deja în arest: doi cumnați de 37 și 27 de ani și un bărbat de 35 de ani cu antecedente penale. Ceilalți acuzați, care nu s-au prezentat, sunt vizați de mandate de arestare.

Procurorii au cerut pedepse de până la patru ani și jumătate de închisoare. Cei doi hoți au recunoscut faptele, invocând dificultăți financiare. „Am avut probleme în familie, nu lucram. Banii se duceau imediat pe mâncare”, a spus cel mai tânăr, poreclit „Americanu”.

Judecătoarea nu a fost convinsă de explicațiile lor, amintind că anchetatorii au descoperit imagini cu teancuri de bani postate pe TikTok. „Vorbiți de furturi din necesitate, dar realitatea arată o activitate organizată și profitabilă”, a remarcat ea.

Anchetatorii au stabilit că metalul era ars pentru a-i fi înlăturate învelișurile identificabile, apoi era vândut la centre de reciclare. Una dintre companiile implicate, situată în Haute-Garonne, a cumpărat cele 45 de tone de cupru, însă a fost achitată. Procurorul a criticat lipsa controalelor reale privind proveniența materialului.

Conform datelor Ministerului de Interne francez, între ianuarie 2023 și octombrie 2024 au fost raportate peste 2.100 de furturi de cupru, iar autoritățile au reușit să rețină mai mult de 200 de suspecți în această perioadă.

