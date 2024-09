Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) ar putea înregistra restanțe de plată de până la 700 de milioane de lei până la sfârșitul acestui an, conform estimărilor actuale.

În prezent, există deja deconturi neplătite de 366 de milioane de lei, potrivit datelor ministerului. Bugetul total al programului Start-Up Nation 2022, care a sprijinit antreprenorii cu granturi de până la 40.000 de euro, a fost de 1,5 miliarde de lei, proveniți exclusiv din bugetul național.

Antreprenorii care au beneficiat de finanțare în cadrul acestui program se confruntă cu presiuni din partea băncilor, care amenință să le execute afacerile dacă nu achită creditele punte garantate cu aceste granturi.

Situația a apărut din cauza lipsei fondurilor necesare pentru plata deconturilor, Ministerul Finanțelor neasigurând până acum resursele solicitate de MEAT.

Ministrul Economiei, Radu Ștefan Oprea, a explicat că negociază cu Ministerul Finanțelor pentru a debloca sumele necesare

„Discut cu Ministerul Finanțelor, am arătat rentabilitatea programului Startup Nation, faptul că este un program bun pentru economie, am făcut indicatorii de performanță. Astăzi avem 366 de milioane de lei proiecte scadente, care au fost verificate, urmând ca până la sfârșitul anului 2024 să ajungem spre 600-700 de milioane de lei. Am solicitat banii către Ministerul Finanțelor Publice””, a declarat Oprea, după ședința de guvern de miercuri. Peste 1.500 de cereri de decont, care reprezintă aproximativ 25% din totalul proiectelor, sunt în așteptare la agențiile de dezvoltare regională.

În ciuda alocării bugetare de 1,5 miliarde de lei, majoritatea fondurilor nu au fost încă distribuite, MEAT efectuând plăți de sub 300.000 de lei până acum.

Această situație pune în pericol stabilitatea multor afaceri, care depind de granturi pentru a acoperi costurile salariale ale angajaților, pe care sunt obligați să-i mențină pentru o perioadă de doi ani.

Mulți antreprenori avertizează că lipsa plăților le pune în dificultate capacitatea de a-și continua activitatea.