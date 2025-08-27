De către

Republica Moldova sărbătorește miercuri 34 de ani de la proclamarea independenței, printr-o serie de evenimente oficiale și ceremonii publice, anunță Președinția de la Chișinău.

La manifestări participă și lideri europeni de prim rang: președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și premierul Poloniei Donald Tusk.

Cei trei oficiali vor fi întâmpinați începând cu ora 16:00, urmând ca la ora 16:50 să susțină declarații de presă comune.

Ceremonii și discursuri oficiale

Ziua a debutat la ora 9:00, cu depunerea unei coroane de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”.

O oră mai târziu, a fost organizată o ceremonie similară la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Programul festiv se va încheia în jurul orei 20:00, când președinta Maia Sandu va susține un discurs public în Piața Marii Adunări Naționale.

Absența României

Deși la evenimente participă lideri europeni importanți, niciun reprezentant politic de la București nu se află la Chișinău cu ocazia acestei aniversări.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.