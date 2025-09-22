Republica Dominicană recuperează o tonă de cocaină de pe o ambarcațiune distrusă de marina SUA

Autoritățile din Republica Dominicană au anunțat duminică recuperarea a 1.000 de kilograme de cocaină de pe o ambarcațiune de mare viteză distrusă de marina Statelor Unite, în cadrul unei operațiuni antidrog extrem de controversate în Caraibe.

Republica Dominicană recuperează o tonă de cocaină

Direcția Națională pentru Controlul Drogurilor (DNCD) a precizat într-o conferință de presă că a confiscat 377 de pachete de cocaină de pe barca distrusă la aproximativ 80 de mile nautice sud de Isla Beata. Potrivit anchetatorilor, ambarcațiunea urma să acosteze în Republica Dominicană, fiind utilizată ca punct de tranzit pentru transportul drogurilor către SUA.

„Este pentru prima dată în istorie când Statele Unite și Republica Dominicană desfășoară o operațiune comună împotriva narco-terorismului în Caraibe”, a transmis DNCD într-un comunicat.

Operațiunea are loc pe fondul unei campanii demarate în august de administrația Trump, care a trimis în sudul Mării Caraibilor opt nave de război și un submarin, cu scopul declarat de a combate traficul de droguri. De atunci, trei ambarcațiuni suspectate că transportau narcotice au fost scufundate, iar peste o duzină de persoane au murit.

Organizațiile pentru drepturile omului au denunțat aceste atacuri, calificându-le drept execuții extrajudiciare. În Congresul SUA, doi senatori democrați au depus recent o rezoluție pentru a opri administrația de la continuarea acestor acțiuni.

Casa Albă afirmă că cel puțin două dintre ambarcațiunile scufundate ar fi plecat din Venezuela, acuzându-l pe președintele Nicolás Maduro că ar conduce un cartel al drogurilor. Maduro respinge acuzațiile și descrie desfășurarea navală americană drept o agresiune împotriva țării sale.

