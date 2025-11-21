Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie aduc restricții de trafic în București. Peste 2.900 de militari vor defila de Ziua Națională

Pregătirile pentru parada militară de 1 Decembrie intră în linie dreaptă. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că repetiția generală va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, între orele 09.00 și 12.00, în zona Arcului de Triumf, perioadă în care vor fi instituite restricții de trafic.

Potrivit MApN, peste 2.900 de militari și specialiști din structurile de apărare și ordine publică — MApN, MAI, SRI, STS și ANP — vor participa la parada organizată luni, 1 Decembrie, începând cu ora 11.00. Defilarea va include 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 vor fi expuse static, precum și 45 de aeronave.

La parada militară vor lua parte și 240 de militari străini, reprezentând detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și aliați NATO care au structuri dislocate în România.

Restricții de trafic și antrenamente aeriene

Brigada Rutieră București va implementa măsuri speciale pentru fluidizarea traficului și informarea șoferilor cu privire la restricțiile valabile pe 29 noiembrie și 1 decembrie în zona Arcului de Triumf.

Totodată, antrenamentele aeriene se vor desfășura între 26 și 29 noiembrie la joasă înălțime, în județul Ilfov, București și Alba Iulia.

MApN avertizează că atât la repetiția din 29 noiembrie, cât și în ziua paradei, vor fi trase 21 de salve de tun, în intervalul 09.00-12.00, în timpul intonării Imnului Național. Autoritățile le cer cetățenilor înțelegere, întrucât zgomotul produs atât de salve, cât și de survolul aeronavelor poate provoca disconfort oamenilor și animalelor de companie.

Evenimente și ceremonii de Ziua Națională

Pe 1 Decembrie, Drapelul României va fi arborat în toate instituțiile militare, iar navele maritime și fluviale vor ridica Marele Pavoaz. În zona Arcului de Triumf va fi deschisă o expoziție de tehnică militară, vizitabilă până la ora 14.30, după încheierea paradei.

De asemenea, militarii din garnizoanele din țară vor participa la ceremonii militare și religioase organizate de autoritățile locale, iar contingentele aflate în teatrele de operații vor marca Ziua Națională prin activități specifice.

