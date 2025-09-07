Un caz aparte este cel din comuna Bisoca, unde şcoala din satul Pleşi, recent modernizată prin PNRR, risca să fie închisă

Procesul de comasare a unităţilor de învăţământ, parte a programului naţional de eficientizare a cheltuielilor, a produs schimbări semnificative în judeţele Buzău şi Galaţi. Zeci de şcoli şi grădiniţe şi-au pierdut personalitatea juridică, fiind integrate în structuri mai mari, însă în zonele rurale autorităţile au fost nevoite să ceară derogări pentru a evita situaţii problematice, scrie News.ro.

În municipiul Buzău, cinci şcoli şi grădiniţe au fost absorbite de instituţii mai mari. Printre cele mai vizibile schimbări: Şcoala Gimnazială „Grigore Baştan” (Şcoala 6) a fost desfiinţată, iar clasele de gimnaziu au trecut la Şcoala „Episcop Dionisie Romano”. De asemenea, mai multe grădiniţe au fost puse sub coordonarea şcolilor „Nicolae Titulescu”, „Nicu Constantinescu” şi „Ion Creangă”. Reorganizări similare au avut loc şi la Râmnicu Sărat, Nehoiu, Pătârlagele sau Verneşti

Un caz aparte este cel din comuna Bisoca, unde şcoala din satul Pleşi, recent modernizată prin PNRR, risca să fie închisă. Pentru că elevii ar fi trebuit să parcurgă zilnic 14 km pe drumuri grele, s-a obţinut o derogare: clasele primare rămân în localitate, iar gimnaziul va fi transportat la şcoala centrală cu un microbuz 4×4.

În judeţul Galaţi, reorganizarea a afectat 57 de unităţi şcolare, dintre care 29 şi-au pierdut personalitatea juridică. În municipiul Galaţi, mai multe grădiniţe şi şcoli gimnaziale au fost comasate, iar la Tecuci şi în numeroase comune (Drăguşeni, Iveşti, Lieşti, Matca, Munteni ş.a.), unităţile mici au fost integrate în structuri mai mari. Inspectoratul Şcolar a precizat că, în cele mai multe cazuri, elevii vor continua să înveţe în aceleaşi clădiri, schimbările vizând strict partea administrativă.



Deşi reorganizările urmăresc optimizarea resurselor, în zonele izolate există riscul ca accesul copiilor la educaţie să devină dificil. Sindicaliștii din educație spun că, fără soluţii adaptate terenului şi condiţiilor locale, măsurile de eficienţă pot duce la depopularea satelor şi la pierderea şanselor pentru elevii din comunităţi vulnerabile.

