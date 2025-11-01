De către

Un raport recent al Curții de Conturi arată o imagine îngrijorătoare a administrației locale: peste jumătate dintre orașele din țară au sub 10.000 de locuitori, adică sub pragul minim cerut de lege pentru a avea statut de oraș.

În același timp, multe dintre aceste localități nu dispun de infrastructuri esențiale, precum școli, creșe sau spitale.

Potrivit raportului Curții de Conturi, niciuna dintre cele 310 comune și orașe analizate nu îndeplinește integral criteriile legale privind dotările publice.

Comune mai dezvoltate decât unele orașe

Analiza Curții de Conturi mai arată că 53 de comune aveau, în 2023, populație și dotări mai bune decât unele orașe sau chiar municipii.

În plus, sub o treime dintre localitățile mici reușesc să-și asigure cel puțin jumătate din buget din venituri proprii, restul depinzând de transferurile de la bugetul central.

Concluzia raportului este clară: pentru a reduce costurile și a crea un sistem administrativ mai echitabil, este nevoie de o reformă legislativă și de o analiză sistemică.

Reforma, blocată în coaliția de guvernare

Deși tema reorganizării administrativ-teritoriale este discutată de ani buni, coaliția de guvernare nu a reușit încă să ajungă la o decizie.

Proiecte privind comasarea sau chiar desființarea unor localități și județe au existat, însă au rămas la stadiul de propuneri.

La o ședință recentă a coaliției, liderii politici au analizat scenariile de reclasificare a localităților.

Printre variantele discutate:

pragul de populație minimă pentru municipii ar urma să scadă de la 40.000 la 25.000 de locuitori;

pentru orașe, pragul ar fi coborât la 7.000 de locuitori.

Cseke Attila: „Trebuie reașezate criteriile”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat recent că reorganizarea este necesară, deoarece realitatea demografică s-a schimbat semnificativ în ultimele două decenii.

„Trebuie reașezate criteriile, pentru că s-a schimbat în ultimii 20 de ani fenomenul demografic și amenajarea teritoriului național au avut anumite modificări”, a afirmat ministrul.

Cu toate acestea, o decizie finală în coaliție a fost amânată, iar reforma administrativă rămâne, deocamdată, doar la nivel de discuție.

Specialiștii avertizează că, în lipsa unei reorganizări, România va continua să finanțeze un aparat administrativ supradimensionat, cu localități care nu pot susține servicii publice de bază.

