Liliana Romaniuc, fosta șefă a Inspectoratului Școlar Județean Iași și actuala președintă a Asociației Române de Literație, susține că eliminarea festivităților din prima zi de școală ar reprezenta un progres către o abordare mai pragmatică a începutului de an școlar.

Romaniuc își exprimă scepticismul față de efectul real al acestor festivități, argumentând că acestea nu lasă urme durabile asupra participanților:

„Ştim cu toţii că aproape nimeni nu rămâne cu ceva după astfel de festivităţi”, a declarat fosta șefă a IȘJ Iași, potrivit news.ro.

De asemenea, aceasta citează studii conform cărora „mai puţin de 20 la sută din ceea ce se spune şi vedem pe scene este adevărat”, punând astfel sub semnul întrebării autenticitatea și impactul acestor evenimente.

Propunere pentru o zi de învățare efectivă

Romaniuc sugerează ca prima zi de școală să se concentreze pe învățare, nu pe ceremonii:

„Ceremoniile au sens doar dacă sunt însoţite de învăţare: cu ce dorim să plece elevii, părinţii, profesorii de la astfel de manifestări. Şi, poate cel mai important, cum ştim că au rămas cu ceva bun?”

Fosta șefă a IȘJ consideră că prima zi ar trebui să devină „o zi de învăţare, nu de scenă”, subliniind că elevii sunt mai preocupați să-și reîntâlnească colegii, iar profesorii se concentrează pe planificări și documente birocratice.

Contextul tensionat al începutului de an școlar

Romaniuc recunoaște că începutul de an școlar are loc în condiții tensionate, dar subliniază că nemulțumirile profesorilor nu trebuie să afecteze elevii:

„Deci, de ce pierdem o zi întreagă pentru aproape nimic? Dacă mâine nu vor fi festivităţi, eu zic că e un prim pas către normalitate, doar să nu uităm până la anul”.

Sugestii pentru prima săptămână de școală

Fosta inspector școlar recomandă ca prima săptămână să fie dedicată unor activități practice și educative.

Elevii ar trebui să înțeleagă importanța atenției, iar profesorii să discute cu ei despre tehnici de învățare și să stabilească împreună obiective clare pentru disciplinele predate, spune aceasta.

