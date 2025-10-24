Distrigaz Sud Rețele anunță repornirea etapizată și în condiții de siguranță a furnizării către clienții afectați

Distrigaz Sud Rețele a anunțat că, începând de vineri, 25 octombrie 2025, va relua treptat alimentarea cu gaze naturale a clienților din zona Calea Rahovei, sector 5, București, afectați de întreruperea neprogramată din ultimele zile. Compania precizează că reconectarea se va face etapizat, în funcție de îndeplinirea condițiilor tehnice și de siguranță pentru fiecare loc de consum.

Oficialii Distrigaz Sud Rețele au subliniat că procesul de restabilire a furnizării se desfășoară cu prioritate pentru siguranța clienților și a instalațiilor. Echipele tehnice vor verifica individual branșamentele și vor relua alimentarea doar acolo unde instalațiile îndeplinesc toate cerințele legale și tehnice.

Compania le recomandă locatarilor și administratorilor de imobile să colaboreze cu echipele de intervenție și să nu pornească instalațiile de gaz pe cont propriu înainte de verificarea oficială.

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au dat asigurări că toate măsurile sunt luate pentru reluarea în siguranță a furnizării și pentru protejarea clienților din zona afectată.

Această decizie survine într-un context sensibil: un bloc din aceeaşi zonă a fost grav afectat recent de o explozie, soldată cu trei decese şi multiple răniţi. Ancheta preliminară indică ca posibil cauză acumularea de gaz după fisurarea unei conducte, posibil provocată de un scurt-circuit al unui cablu electric subteran.

Potrivit raportului tehnic al Inspectoratul de Stat în Construcţii, imobilul afectat prezintă avarii ireversibile şi pentru siguranţa locatarilor se ia în calcul demolarea totală.

Reluarea furnizării de gaze intervine cu recomandarea clară ca locatarii să nu pornească instalaţiile pe cont propriu înainte de verificarea oficială a branşamentelor, iar Distrigaz Sud Rețele face apel la colaborarea consumatorilor pentru a evita incidente ulterioare.

Autorităţile locale au subliniat că situaţia rămâne sub supraveghere strictă, atât în ceea ce priveşte siguranţa reţelei de alimentare cu gaze, cât şi în ce priveşte procesul de reconstrucţie şi relocare a persoanelor afectate de explozie.

Reluarea etapizată vine ca un prim pas în restabilirea normalităţii în zona afectată, însă pentru locatarii blocului deteriorat rămân multe întrebări privind dreptul de proprietate, modalitatea de reconstrucţie şi garanţiile pentru siguranţă pe termen lung.