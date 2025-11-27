5.5 C
Regista lansează eSemnătură – noul modul care promite să elimine birocrația pe hârtie din instituțiile publice

Administrație
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Regista, platformă de digitalizare utilizată în prezent de peste 1.200 de instituții publice din România, a introdus un nou modul care schimbă modul în care sunt gestionate documentele în administrație.

Noul sistem, denumit eSemnătură, permite funcționarilor să semneze documente electronic direct în aplicație, eliminând necesitatea imprimării sau scanării actelor.

„Semnătura este un pas esenţial în misiunea noastră de a sprijini administraţia publică în tranziţia către procese complet digitale. Am creat o soluţie sigură, conformă legal şi uşor de folosit, care integrează toate tipurile de semnătură necesare în activitatea instituţiilor“, a declarat Edward Creţescu, CEO, Regista, conform Ziarului Financiar.

Compatibilitate completă cu legislația și soluțiile existente

Modulul a fost creat în acord cu Legea 214/2024 și cu standardele europene eIDAS, incluzând toate tipurile de semnături electronice folosite în administrație:

  • semnătura electronică simplă,
  • semnătura calificată cu token USB,
  • semnătura calificată în cloud.

O veste importantă pentru instituțiile publice este compatibilitatea eSemnătură cu semnăturile calificate oferite gratuit funcționarilor de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), precum și cu soluțiile furnizate de companii private precum CertSign, DigiSign și TransSped.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
