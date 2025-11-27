Regista, platformă de digitalizare utilizată în prezent de peste 1.200 de instituții publice din România, a introdus un nou modul care schimbă modul în care sunt gestionate documentele în administrație.

Noul sistem, denumit eSemnătură, permite funcționarilor să semneze documente electronic direct în aplicație, eliminând necesitatea imprimării sau scanării actelor.

„Semnătura este un pas esenţial în misiunea noastră de a sprijini administraţia publică în tranziţia către procese complet digitale. Am creat o soluţie sigură, conformă legal şi uşor de folosit, care integrează toate tipurile de semnătură necesare în activitatea instituţiilor“, a declarat Edward Creţescu, CEO, Regista, conform Ziarului Financiar.

Compatibilitate completă cu legislația și soluțiile existente

Modulul a fost creat în acord cu Legea 214/2024 și cu standardele europene eIDAS, incluzând toate tipurile de semnături electronice folosite în administrație:

semnătura electronică simplă,

semnătura calificată cu token USB,

semnătura calificată în cloud.

O veste importantă pentru instituțiile publice este compatibilitatea eSemnătură cu semnăturile calificate oferite gratuit funcționarilor de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), precum și cu soluțiile furnizate de companii private precum CertSign, DigiSign și TransSped.

