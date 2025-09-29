Reghecampf, aproape de grupele africane! Presa sudaneză cere demiterea imediată

Al-Hilal Omdurman s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor Africii după 1-0 cu Jamus.

Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, a obținut calificarea în turul secund preliminar al Ligii Campionilor Africii, după victoria cu 1-0 obținută pe teren propriu în fața formației Jamus, din Sudanul de Sud. Singurul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 24 de atacantul burundez Jean Claude Girumugisha (21 de ani), iar în turul precedent cele două formații încheiaseră la egalitate, 0-0.

Rezultatul califică trupa românului în meciurile cu Kenya Police FC din turul al doilea preliminar: returul este programat pe 25 octombrie, după ce turul se va disputa pe 18 octombrie, conform informațiilor furnizate. Dacă Al-Hilal va trece de această dublă, va ajunge în grupele Ligii Campionilor Africii.

Eșecuri recente și tensiuni în stafful clubului au alimentat criticile suporterilor și ale presei locale, în contextul în care Reghecampf a ratat trofeul Cupei CECAFA Kagame și a luat decizia de a-și demite secundul, Khaled Bakhit, măsură care, potrivit relatărilor, a stârnit nemulțumirea unor figuri din jurul echipei. Deși rezultatul de la Jamus asigură, pe termen scurt, un pas înainte în preliminarii, atmosfera din jurul echipei rămâne tensionată.

Critici dure din presa sudaneză

„În șase meciuri de până acum, Reghecampf are două victorii, trei remize și finala pierdută în Cupa CECAFA. Dar, într-o perioadă atât de scurtă, a contribuit la un dezastru major: crearea unei prăpăstii adânci între el și diverși oameni din cadrul lotului. În frunte cu asistentul său, Khaled Bakhit.

Am vorbit cu diverși oameni care îl știu pe Reghecampf de la precedentele sale echipe și nici măcar unul n-a avut ceva bun de spus despre acest antrenor! De fapt, ni s-a spus că acest antrenor, dacă va fi lăsat de capul lui, va distruge orice echipă. Reghecampf, un antrenor modest, a devenit acum marea problemă a lui Al-Hilal!

Reghecampf nu dă doi bani pe opiniile altora din stafful său. De aceea, secundul Khaled Bakhit a fost marginalizat. De aceea, Reghecampf a ajuns acum să ceară demiterea lui Bakhit, de parcă asta ar fi o soluție magică prin care ar rezolva problemele echipei. În persoana lui Bakhit, Reghecampf a ajuns să vadă un țap ispășitor pentru ce se întâmplă la echipă.

Avem un antrenor care a eșuat în a-și câștiga autoritatea în vestiar. Un antrenor care, atunci când e în căutarea unui vinovat, ar trebui să privească în oglindă, în loc să dea vina pe oamenii din stafful său. Nu degeaba în sondajul pe care l-am avut pe rețelele sociale, fanii și-au exprimat, clar, dezaprobarea față de ce face Reghecampf. 97,7% dintre ei au votat pentru demiterea imediată a antrenorului!

Asta e rezultatul faptului că ai eșuat, ca antrenor, în misiunea ta! De a organiza echipa, de a forma un sistem defensiv solid și de a «citi» corect jocul adversarilor.

Cine ia acum apărarea lui Reghecampf, comite o veritabilă crimă împotriva clubului Al-Hilal! Iar viitorul ne va arăta dimensiunea acestei greșeli. E momentul să-l pedepsim pe Reghecampf pentru ce a făcut până acum”, a transmis jurnalistul Abdulaziz Al-Mazari, citat de presa locală.

Atmosfera descrisă mai sus reflectă o reacție amplificată a suporterilor și a anumitor segmente ale presei, însă conducerea clubului și stafful tehnic mai au la dispoziție meciuri oficiale în care pot demonstra continuitate și rezultate concrete. Până la întâlnirile cu Kenya Police FC, calificarea în turul al doilea reprezintă o reușită sportivă, dar nu elimină nevoia de stabilitate în vestiar și de coeziune între antrenor și colaboratorii săi.

Pe plan competițional, dublă cu Kenya Police este acum pragul ce separă echipa lui Reghecampf de intrarea în faza grupelor Ligii Campionilor Africii — o performanță care ar aduce atât avantaje financiare, cât și vizibilitate continentală pentru club. Rămâne de văzut dacă succesul de pe teren propriu cu Jamus se va transforma într-un impuls suficient pentru a trece mai departe, în ciuda tensiunilor de imagine și a presiunii venite din partea părților critice din presa sudaneză.

