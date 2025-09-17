În cadrul unei călătorii în Egipt, unde s-a adresat compatrioților săi, regele Felipe al VI-lea al Spaniei a denunțat marți ‘suferința de nedescris a sute de mii de oameni nevinovați’ în Gaza, precum și ‘criza umanitară insuportabilă’, potrivit The Guardian.

‘Ultimul episod al acestui conflict (…) a degenerat într-o criză umanitară insuportabilă, suferința de nedescris a sute de mii de oameni nevinovați și devastarea totală a Gazei’, a declarat Felipe al VI-lea într-un discurs difuzat la televiziunea publică spaniolă.

La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat marți că ceea ce se întâmplă în prezent în Fâșia Gaza este ”îngrozitor” și că războiul din enclava palestiniană este intolerabil din punct de vedere moral, politic și juridic, notează Reuters.

Conflictul actual din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023.

Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

