Fostul rege al Spaniei Juan Carlos I afirmă că a plecat în exil în Emiratele Arabe Unite în 2020, pe fondul suspiciunilor de corupție, pentru a-și ‘ajuta’ fiul și moștenitorul, Felipe al VI-lea. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat revistei Le Figaro Magazine, care a fost publicat miercuri, cu câteva zile înainte de apariția memoriilor sale, notează AFP, potrivit The Times.

Ajuns la conducerea statului în 1975, după moartea dictatorului Franco, care îl desemnase drept succesor, regele Juan Carlos I a fost o figură majoră pe scena internațională, apreciată și respectată timp de decenii pentru rolul său în revenirea democrației în Spania.

Popularitatea sa s-a prăbușit însă în urma mai multor scandaluri personale, printre care cel puțin o relație extraconjugală, și a dezvăluirilor privind stilul său de viață luxos în Spania începând din 2012.

Juan Carlos a abdicat în 2014 în favoarea fiului său Felipe al VI-lea, care ulterior s-a distanțat de el. Fostul monarh trăiește în Emiratele Arabe Unite din 2020.

‘Pentru a-mi ajuta fiul, am căutat un loc unde jurnaliștii din țara mea să nu poată veni să mă găsească ușor’, a mărturisit fostul rege, în vârstă de 87 de ani, ale cărui memorii vor fi publicate în Franța pe 5 noiembrie (editura Stock).

‘Ultima dată când un jurnalist spaniol a venit, autoritățile locale l-au trimis la închisoare. A trebuit să intervin ca să fie eliberat’, a povestit el pentru Le Figaro Magazine.

Juan Carlos se laudă că a adus democrația în Spania

Juan Carlos a părăsit Spania pentru a se stabili la Abu Dhabi, în contextul în care o anchetă judiciară fusese deschisă împotriva sa.

Axată pe suspiciuni de corupție și spălare de bani, această anchetă a fost clasată în martie 2022 de justiția spaniolă. Alte două anchete deschise ulterior au fost de asemenea, clasate, în principal din cauza prescrierii faptelor și a imunității de care se bucura în calitate de șef al statului.

În acest interviu, Juan Carlos își apără și rolul esențial în tranziția Spaniei către democrație. ‘Democrația spaniolă nu a căzut din cer’, a subliniat el.

‘Le-am redat libertatea spaniolilor instaurând democrația, dar eu însumi nu am putut niciodată să mă bucur de această libertate’, scrie fostul monarh în memoriile sale.

Juan Carlos își justifică, de asemenea, decizia de a-i acorda în 2012 Ordinul Lâna de Aur, cea mai înaltă distincție spaniolă, fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în prezent în închisoare la Paris, după ce a fost găsit vinovat de participarea la o organizație infracțională legată de presupusa finanțare a campaniei sale electorale din 2007 de către fostul dictator libian Moammar Gaddafi.

Distincția, a explicat Juan Carlos, i-a fost oferită lui Sarkozy ‘în semn de recunoștință pentru ajutorul decisiv pe care l-a acordat Spaniei în lupta împotriva teroriștilor ETA’, organizația separatistă bască dizolvată în 2018.

