Regatul Unit și Portugalia recunosc statul Palestina, Netanyahu acuză: „Răsplătiți terorismul monstruos”

De către

Regatul Unit și Portugalia anunță, duminică, recunoașterea oficială a statului Palestina, în pofida presiunilor venite din partea Statelor Unite și a Israelului, cu doar o zi înainte de începerea Adunării Generale a ONU, relatează AFP.

Decizia vine în contextul intensificării ofensivei Israelului în Fâșia Gaza, declanșată după atacul Hamas din 2023.

Un număr tot mai mare de state apropiate de Israel au făcut acest pas simbolic în ultimele luni.

La summitul de luni, coprezidat de Franța și Arabia Saudită, alte aproximativ zece țări ar urma să confirme recunoașterea oficială a Palestinei, în cadrul discuțiilor privind viitorul soluției cu două state.

Londra își respectă promisiunea

Premierul britanic Keir Starmer anunțase în iulie că Regatul Unit va recunoaște Palestina la ONU dacă Israelul nu va accepta angajamente esențiale, inclusiv o încetare a focului în Gaza.

Constatând deteriorarea situației umanitare, liderul britanic își va confirma duminică decizia, potrivit BBC și The Guardian.

Starmer a susținut că acest pas „va contribui la un proces de pace autentic”. În replică, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat că recompensează „terorismul monstruos”.

Vicepremierul britanic David Lammy, care va reprezenta Londra la ONU, a explicat că recunoașterea este un răspuns la expansiunea coloniștilor din Cisiordania și la proiectul israelian E1, care ar putea împiedica crearea unui stat palestinian viabil.

Lisabona confirmă pasul diplomatic

Ministerul de Externe al Portugaliei a anunțat că duminică, 21 septembrie, țara va recunoaște statul Palestina.

Decizia fusese anticipată încă din vară, pe fondul „evoluției extrem de îngrijorătoare a conflictului” și al riscului unei anexări a teritoriilor palestiniene.

Aproximativ trei sferturi din cele 193 de state membre ONU recunosc deja statul palestinian, proclamat în exil în 1988.

Miza diplomatică este ridicată, întrucât recunoașterea de către aliați tradiționali ai Israelului poate pune presiune suplimentară asupra guvernului de la Ierusalim.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.