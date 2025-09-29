Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, va propune ca șederea permanentă în Regatul Unit să fie acordată doar persoanelor care lucrează, stăpânesc bine limba engleză și participă la activități de voluntariat, transmite AFP.

„Migranţii care au sosit legal vor trebui să contribuie la societate pentru a-şi merita dreptul de a rămâne în Regatul Unit”, se arată într-un comunicat al Partidului Laburist, publicat înaintea discursului ministrului la conferința anuală de la Liverpool.

În prezent, persoanele care au lucrat cinci ani în Regatul Unit sau au un membru al familiei acolo pot solicita un permis de ședere permanentă. Acest document le conferă dreptul de a locui, munci și de a beneficia de ajutoare sociale.

Criterii suplimentare propuse

Shabana Mahmood dorește introducerea unor noi condiții:

să aibă un loc de muncă

cazier judiciar curat

să achite contribuțiile la asigurările sociale

să stăpânească limba engleză la nivel avansat

să nu beneficieze de ajutoare sociale

să participe la activități de voluntariat la nivel local

„Creşterea imigraţiei a fost foarte, foarte rapidă. Înţeleg perfect de ce oamenii sunt îngrijoraţi”, a declarat Mahmood pentru ziarul The Sun. Partidul Laburist a anunțat că va organiza o consultare publică în acest sens în cursul anului.

Reacții politice și context electoral

Anunțul survine la scurt timp după ce partidul de extremă dreapta Reform UK a promis eliminarea permisului de ședere permanentă și obligarea migranților, inclusiv a celor cu statut legal, să solicite viză la fiecare cinci ani.

Premierul Keir Starmer a criticat dur această propunere:

„Este cu totul altceva să spui că vei lua măsuri împotriva persoanelor care se află legal aici şi să începi să le expulzezi. Proiectul Reform UK este imoral şi rasist”, a declarat acesta la BBC.

Perioada de ședere și statistici recente

Guvernul britanic a anunțat că va prelungi perioada necesară pentru obținerea permisului de ședere permanentă de la cinci la zece ani. În 2024, 163.000 de persoane au obținut acest permis, cu 35% mai mult decât în anul precedent.

De la începutul anului, peste 33.000 de migranți au ajuns ilegal pe coastele Angliei în ambarcațiuni improvizate, stabilind un record pentru această perioadă a anului.

