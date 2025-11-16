De către

La finalul anului 2025, România se confruntă cu același aparat administrativ stufos — dacă nu chiar mai amplu — decât la începutul anului.

Deși Guvernul a anunțat în repetate rânduri pachete de „eficientizare” și planuri pentru reducerea birocrației, realitatea indică o reformă rămasă exclusiv la nivel declarativ.

O analiză a ministerelor și a Secretariatului General al Guvernului (SGG) arată că, între ianuarie și noiembrie, numărul entităților aflate în subordine a crescut în mai multe cazuri, notează Ziarul Financiar.

În total, există 180 de instituții subordonate ministerelor și SGG-ului, fără a include structurile Ministerului Sănătății. Fiecare dintre acestea funcționează cu organigrame proprii, directori, personal administrativ și bugete separate.

SGG – un „guvern în miniatură” cu 30 de structuri subordonate

Secretariatul General al Guvernului conduce clasamentul instituțiilor cu cele mai multe entități subordonate, ajungând la 30 de agenții și departamente.

Dimensiunea excesivă îl transformă într-o structură supradimensionată, greu de coordonat și adesea suprapusă peste atribuțiile altor instituții, scrie ZF.

Unele agenții coordonate de SGG au domenii ce se suprapun, precum Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră și Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, situație care ridică semne de întrebare privind necesitatea menținerii lor ca entități distincte.

MAI – peste 20 de structuri, de la inspectorate la cluburi sportive

Pe locul al doilea se situează Ministerul Afacerilor Interne, cu peste 20 de structuri în subordine.

Acestea acoperă o gamă foarte largă de domenii — poliție, jandarmerie, imigrație, arhive, pașapoarte sau aviație — configurând un aparat vast, în care specializarea nu a generat neapărat eficiență, ci mai degrabă costuri suplimentare.

Educația și Munca adaugă noi entități, în loc să reducă din structuri

Ministerele Educației, Agriculturii, Economiei și Muncii reprezintă exemple clare ale paradoxului administrativ: sub umbrela „reformei”, numărul instituțiilor continuă să crească.

Ministerul Educației a trecut de la aproximativ 18 instituții subordonate la peste 20, prin reorganizări și apariția unor centre noi, inclusiv Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

În același timp, au fost păstrate structuri cu roluri slab conturate, ceea ce a făcut ca „simplificarea” să rămână superficială.

Ministerul Muncii, care a preluat fostul Minister al Familiei, a crescut de la 6 la peste 10 entități, printre care și Societatea „Biroul de Turism pentru Tineret”.

Fiecare nouă structură înseamnă un nou buget, o nouă organigramă și costuri suplimentare pentru contribuabili.

