După luni de negocieri, partidele din coaliția de guvernare au ajuns la un acord privind reforma administrației publice, o măsură care vizează reducerea aparatului bugetar, eficientizarea cheltuielilor și modificarea unor beneficii pentru angajații statului.

Potrivit deciziei, 13.000 de angajați din sistemul public vor fi eliberați din funcție, în timp ce cumulul pensiei cu salariul la stat va fi interzis, cu o singură excepție prevăzută de lege.

Guvernul a decis ca 30% din numărul total de posturi posibile din administrațiile locale să fie eliminate, însă nu mai mult de 20% dintre locurile de muncă efectiv ocupate.

Concret, măsura se va traduce prin concedierea a aproximativ 13.000 de bugetari, obiectiv dorit de premierul Ilie Bolojan încă de la începutul mandatului său.

În paralel, cheltuielile din administrația publică centrală vor fi reduse cu 10%, ca parte a aceleiași strategii de disciplină fiscală.

Cumulul pensiei cu salariul, interzis – dar cu o portiță

Noile măsuri includ și interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public.

Totuși, pensionarii care doresc să se reangajeze la stat vor putea face acest lucru, însă vor fi obligați să păstreze cel mult 15% din pensia necontributivă, potrivit deciziei adoptate de coaliție.

Pe de altă parte, Guvernul a decis o majorare a valorii tichetelor de masă, de la 40 de lei brut la 45 de lei brut.

Inițial, fusese luată în calcul o creștere până la 50 de lei, însă varianta finală a fost temperată pentru a menține echilibrul bugetar.

Parlament mai mic din 2028: doar 400 de aleși

Un alt punct important din acordul politic prevede reducerea numărului de parlamentari.

Astfel, începând cu legislativul din 2028, Parlamentul României va avea cu 10% mai puțini aleși – adică 400 de parlamentari, față de 465 în prezent.

Guvernul menține planurile de monitorizare a inspectorilor ANAF

Executivul nu renunță nici la introducerea camerelor Bodycam pentru inspectorii ANAF și testarea poligraf a acestora, măsuri care vizează creșterea transparenței și integrității instituției.

Totuși, implementarea acestor măsuri este amânată până la publicarea motivării Curții Constituționale, care a respins articolul respectiv din legea reformei fiscale.

