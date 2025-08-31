Proiectul fusese retras de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri, atunci când au fost aprobate celelalte cinci legi din pachet

Duminică, liderii Coaliției de guvernare reiau dezbaterile asupra proiectului de reformă administrativă, ultima piesă rămasă neadoptată din al doilea pachet de măsuri bugetare. Documentul prevede o reducere de aproximativ 40.000 de posturi la nivelul primăriilor, prefecturilor și consiliilor județene, adică o tăiere de 25% din personal.

Proiectul fusese retras de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri, atunci când au fost aprobate celelalte cinci legi din pachet, ce vizau reforma în sănătate, pensiile magistraților, guvernanța companiilor de stat și introducerea unor noi taxe. Executivul a explicat amânarea prin necesitatea unor clarificări suplimentare în cadrul Coaliției.

Potrivit unor surse politice, discuțiile din alianță încep la ora 13.00, iar ședința de Guvern ar putea urma la ora 16.00. Dacă proiectul va trece, acesta va fi trimis rapid Parlamentului, pentru declanșarea procedurii de asumare a răspunderii.

Reforma a stârnit reacții puternice, mai ales în teritoriu. PSD Iași a transmis premierului Ilie Bolojan o scrisoare prin care acuză Guvernul că promovează exclusiv măsuri de tăiere, fără investiții sau alternative de sprijin pentru comunități. Executivul speră, totuși, să finalizeze întregul Pachet 2 până la sfârșitul săptămânii viitoare, astfel încât cele șase legi să intre în vigoare la 1 octombrie.

