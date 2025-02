Reducerea ajutoarelor externe ale lui Trump va submina democrația globală: Trebuie să acoperim golul

Președintele Donald Trump este un adevărat perturbator. Ascensiunea sa politică este indisolubil legată de disponibilitatea sa de a rupe cu normele americane. Totuși, decizia sa de a îngheța brusc aproape 72 de miliarde de dolari din ajutorul extern al SUA a reușit să provoace unde de șoc atât în țară, cât și în străinătate—din cauza impactului major pe care îl are asupra intereselor americane și stabilității globale.

Această decizie marchează o retragere periculoasă din apărarea libertății la nivel global.

USAID a fost înființată de președintele John F. Kennedy, iar National Endowment for Democracy este produsul viziunii lui Ronald Reagan de a promova democrația globală. Împreună, aceste organizații au apărat nenumărați oameni împotriva unor abuzuri îngrozitoare ale drepturilor omului și au fost un bastion împotriva corupției și autoritarismului. De peste 60 de ani, USAID, împreună cu partenerii săi din societatea civilă, au fost primii apărători ai intereselor SUA. Organizația oferă până la 40% din ajutorul global, iar înghețarea bruscă a finanțării creează un vid de putere pe care inamicii – inclusiv China, Rusia și Iranul – vor căuta să-l umple. După cum a spus odată Kennedy: “[Reducerea ajutorului SUA] ar fi dezastruoasă și, pe termen lung, mai costisitoare. Securitatea noastră ar fi pusă în pericol și prosperitatea noastră amenințată.”

În doar câteva zile, înghețarea finanțării a reușit ceea ce președinții Rusiei și Belarusului au dorit timp de decenii: distrugerea presei independente în fostele țări sovietice. Meduza, care furniza informații independente despre subiecte cenzurate de regimul Putin, se confruntă acum cu un viitor incert. În mod revelator, Moscova a lăudat decizia lui Trump. În Ucraina, USAID a susținut Centrul de Acțiune Anticorupție, care expune corupția oligarhică. În Asia de Sud-Est, programul sprijină Freedom Collaborative, care lucrează pentru a salva victimele traficului de persoane din centrele de escrocherii cibernetice ce înșală anual cetățeni americani. China Labor Watch, susținută de NED, combate munca forțată a muncitorilor chinezi prin investigații, sprijinirea victimelor traficului și promovarea aplicării legilor. Reducerea drastică a Planului de Urgență al Președintelui pentru Combaterea HIV/SIDA (PEPFAR) – o inițiativă a lui George W. Bush – pune în pericol milioane de vieți în Africa.

Aceste inițiative și multe altele sunt acum în pericol. Președintele Jimmy Carter a declarat odată că „fiecare ambasadă americană ar trebui privită ca un refugiu pentru cei care suferă abuzuri ale drepturilor omului.” Într-adevăr, guvernul SUA i-a oferit adăpost literal cardinalului József Mindszenty, care s-a opus dictaturii comuniste din Ungaria, între 1956 și 1971.

Ca maghiar-american, onorez profund moștenirea revoluției din 1956, care a durat 12 zile înainte ca trupele sovietice să o zdrobească. Susținerea democrației este o chestiune personală pentru mine. Familia și prietenii mei de acasă au trăit peste un deceniu cu consecințele regresiei democratice. Eu și organizația mea, Action for Democracy, am fost chiar ținta atacurilor din partea guvernului pro-Putin al lui Viktor Orbán. Credeam că am găsit un refugiu sigur în America—unde apărarea democrației este o valoare națională care ne unește pe toți.

Trebuie să ducem mai departe această misiune. SUA este o națiune de imigranți, calificată în mod unic pentru a sprijini democrația globală. Activând comunitățile noastre din diaspora și canalizînd energia, cunoștințele și resursele lor, putem continua această misiune chiar și atunci când guvernul federal ezită. Orașele, statele, cetățenii și grupurile societății civile trebuie acum să intervină. Fiecare dintre noi ar trebui să aleagă și să sprijine o cauză internațională, pe lângă cele de acasă.

Restul lumii are și el o datorie. Democrațiile trebuie să își mobilizeze propriile resurse la o scară nouă. European Endowment for Democracy ar trebui consolidat și misiunea sa extinsă la nivel global. Regatul Unit are o oportunitate unică de a-și valorifica strategia Britain Reconnected. Canada ar trebui să-și dubleze sprijinul pentru Pro-Dem Fund și rolul său de lider în Media Freedom Coalition.

Africa de Sud ar trebui să revitalizeze Fondul pentru Renașterea Africană și Cooperare Internațională pentru a-și susține viziunea unui continent democratic și lipsit de conflicte. Brazilia ar trebui să-și valorifice poziția de cea mai mare democrație din America de Sud pentru a umple golul lăsat de retragerea SUA. Brazilia și Africa de Sud, ca membri democratici ai BRICS, ar trebui să-și folosească influența pentru a contracara eforturile potențial dăunătoare ale membrilor autoritari.

Nu avem timp de pierdut. Nevoia de ajutor umanitar este o necesitate morală și strategică pentru a menține America liberă și în siguranță—și pentru a păstra vie speranța unei lumi mai democratice.