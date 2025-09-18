Reddit presează Google pentru un nou acord: datele pentru AI, dar și garanția traficului înapoi pe platformă

Negocierile dintre Reddit și Google intră într-o nouă etapă tensionată, pe fondul unei dinamici delicate între giganții AI și furnizorii de conținut. Potrivit unui raport Bloomberg, după ce în urmă cu un an și jumătate a încheiat un contract de partajare a datelor estimat la 60 de milioane de dolari anual, Reddit revine acum la masa discuțiilor cerând mai mulți bani și, în același timp, mai mulți utilizatori.

Reddit presează Google pentru un nou acord

Platforma vrea ca Google să trimită trafic suplimentar către forumurile sale, acolo unde utilizatorii generează conținutul ce devine apoi materie primă pentru modelele AI. Practic, Reddit cere o relație de reciprocitate: nu doar bani pentru date, ci și garanția că utilizatorii care caută răspunsuri prin Google se vor întoarce să alimenteze comunitățile Reddit cu noi postări.

Executivii companiei ar lua în calcul și un sistem de tarifare dinamică pentru viitoarele acorduri de licențiere cu Google sau OpenAI, unde plata să fie raportată la utilitatea și importanța conținutului pentru răspunsurile generate de AI. Argumentul lor: datele Reddit sunt printre cele mai valoroase pentru modelele de inteligență artificială. Spre deosebire de alte surse, conținutul este creat de oameni reali, structurat pe teme, validat prin voturi și citat masiv de instrumente precum Google AI Overviews sau Perplexity.

Dilema este una majoră: platformele precum Reddit oferă exact resursele pe care Big Tech le folosește pentru a antrena AI, dar în același timp riscă să-și piardă relevanța și traficul dacă utilizatorii primesc răspunsuri direct din AI, fără să mai intre pe forum. Prin aceste noi negocieri, Reddit încearcă să evite paradoxul în care devine indispensabil pentru inteligența artificială, dar irelevant pentru public.

