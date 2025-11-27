5.5 C
Record spectaculos pentru David Luiz! Brazilianul, al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria Ligii Campionilor

pafos fc v fc bayern münchen uefa champions league 2025/26 league phase md2
LIMASSOL, CYPRUS - SEPTEMBER 30: (Editors Note: image has been digitally enhanced) David Luiz of Pafos FC prepares to take to the field for the warm up prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between Pafos FC and FC Bayern München at Limassol Stadium on September 30, 2025 in Limassol, Cyprus. (Photo by George Wood - UEFA/UEFA via Getty Images)

Fostul star de la Chelsea și PSG a înscris pentru Pafos, în remiza cu Monaco, și a intrat direct în istoria competiției.

Pafos, echipa la care evoluează și românul Vlad Dragomir (26 de ani), a remizat spectaculos pe teren propriu cu AS Monaco, scor 2-2, în etapa a 5-a a grupei principale din Liga Campionilor.

Primul gol al ciprioților a fost marcat de David Luiz (38 de ani), care a reușit o execuție superbă cu capul, după un corner bătut de Mislav Oršić. Lovitura sa, venită de la aproximativ 11 metri, a fost comparată de presa britanică cu un „penalty cu capul”.

Grație acestei reușite, David Luiz a devenit al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria Ligii Campionilor, la 38 de ani și 218 zile, conform Squawka.

Liderul acestui clasament rămâne Pepe, care a înscris pentru FC Porto la 40 de ani și 290 de zile.

Goluri pentru trei echipe în Ligă

De-a lungul carierei sale, David Luiz a marcat în cea mai prestigioasă competiție europeană pentru Chelsea, Paris Saint-Germain și acum Pafos. Brazilianul a ajuns la trei goluri în actualul sezon și continuă să fie un jucător decisiv, în ciuda vârstei.

Clasamentul și programul lui Pafos

După cinci etape, Pafos ocupă locul 23 în grupa principală, cu 6 puncte, la egalitate cu Monaco (locul 22).

Următoarele meciuri ale ciprioților în Liga Campionilor:

  • Juventus – Pafos
  • Chelsea – Pafos
  • Pafos – Slavia Praga

