Record peste record pentru rivala României la calificare! Austria a zdrobit cu 10-0 pe San Marino

Marko Arnautovic a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei Austriei, dar fostul atacant Toni Polster a reacționat violent, ironizând adversarii și punând la îndoială legitimitatea rezultatului.

Naționala Austriei a reușit o victorie categorică în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, învingând San Marino cu 10-0, într-un meci disputat joi seară în Grupa H, din care face parte și România. Rezultatul, însă, nu a fost primit cu entuziasm de toată lumea.

Pentru atacantul Marko Arnautovic, seara a fost una istorică: fotbalistul în vârstă de 36 de ani, legitimat la Steaua Roșie Belgrad, a înscris de patru ori și a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei Austriei, cu 45 de goluri. Prin această performanță, el l-a depășit pe legendarul Toni Polster, care deținea recordul de 44 de reușite, stabilit între 1982 și 2000.

Dacă Arnautovic a fost felicitat de colegi și de selecționerul Ralf Rangnick, reacția lui Polster a fost una total opusă. Fostul mare golgheter a izbucnit imediat după meci, criticând dur adversarii din San Marino și minimalizând importanța recordului doborât.

„Aceasta este o echipă de pizzeri, nu o echipă națională. Nu au ce căuta în fotbalul internațional.”, a declarat Polster, citat de presa austriacă.

Fostul atacant al cluburilor Austria Viena, Torino, Sevilla, Rayo Vallecano și Borussia Mönchengladbach a părut iritat nu doar de pierderea recordului, ci și de circumstanțele în care aceasta s-a produs. În opinia sa, diferența de valoare dintre echipe face ca asemenea performanțe să fie lipsite de relevanță sportivă.

Arnautovic scrie istorie, Austria defilează spre Mondial

Austria a dominat complet partida cu San Marino, într-un meci în care toți titularii au participat direct la marcarea unui gol, fie printr-o reușită, fie printr-o pasă decisivă. Arnautovic a fost omul serii, dar contribuțiile au venit din toate compartimentele, semn al superiorității covârșitoare a echipei lui Rangnick.

Succesul cu 10-0 vine la scurt timp după un alt rezultat spectaculos în aceeași campanie: Norvegia – Moldova 11-1, înregistrat luna trecută. Aceste scoruri au readus în discuție dezbaterea privind formatul preliminariilor europene și participarea echipelor de talia statului San Marino, deseori victime ale unor scoruri umilitoare.

Pentru Austria, însă, victoria are implicații majore. Cu acest rezultat, echipa lui Rangnick este practic ca și calificată la Cupa Mondială 2026. Mai are nevoie de doar două puncte din ultimele trei meciuri pentru a-și asigura matematic locul 1 în grupă — un obiectiv considerat deja o formalitate.

Austriecii au acumulat 15 puncte și un golaveraj impresionant de +17, în timp ce urmăritoarele Bosnia și România au doar 7 puncte fiecare și nu mai pot recupera diferența decât în scenarii aproape imposibile.

Următorul meci al Austriei va fi chiar contra României, duminică, pe Arena Națională din București. Pentru tricolori, partida este crucială: un egal le-ar menține șansele reale la locul 2, poziție care ar putea oferi avantajul terenului propriu în semifinalele barajului din martie 2026.

Există, teoretic, și un scenariu în care România ar putea termina pe primul loc, însă ar necesita o combinație improbabilă de rezultate: trei victorii consecutive cu Austria, Bosnia și San Marino, coroborate cu înfrângeri multiple ale austriecilor în fața Ciprului și Bosniei.

În contextul acestui meci decisiv, reacția explozivă a lui Toni Polster a stârnit valuri de reacții în presa internațională. Mulți jurnaliști au condamnat tonul folosit de fostul atacant, considerând că a depășit limitele fair-play-ului și ale respectului față de adversar.

Chiar și așa, performanța lui Marko Arnautovic rămâne una remarcabilă, iar Austria își confirmă statutul de cea mai solidă echipă din grupa României, la doar un pas de calificarea la turneul final care va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada.

