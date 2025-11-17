Record mondial pentru Jannik Sinner! Italianul a câștigat Turneul Campionilor și a pus mâna pe cel mai mare premiu din istoria tenisului

Campionul de la Torino a încasat peste 5 milioane de dolari după un parcurs perfect, cu 5 victorii din 5 meciuri.

Jannik Sinner (23 de ani) a scris istorie duminică seară, la Torino. Italianul a câștigat pentru al doilea an consecutiv Turneul Campionilor, învingându-l în finală pe Carlos Alcaraz, scor 7-6, 7-5, la capătul a două ore intense de tenis spectaculos. În urma acestui succes, jucătorul din Italia a devenit cel mai bine plătit campion din istoria competițiilor oficiale de tenis, cu un premiu record de 5.071.000 de dolari.

Triumful din 2025 confirmă dominația lui Sinner în circuitul ATP pe suprafețele rapide indoor. Este al doilea an consecutiv în care cucerește trofeul suprem al sezonului, performanță pe care, până la el, o reușiseră doar nume legendare precum Lleyton Hewitt, Ivan Lendl și Roger Federer la vârste similare.

Un sezon perfect și un record absolut la Torino

Turneul Campionilor din acest an a stabilit noi repere financiare: premii totale de 15,5 milioane de dolari, cea mai mare sumă din istoria competiției, confirmând intenția ATP de a transforma evenimentul în vârful piramidei tenisului mondial.

Prin parcursul impecabil de la Torino — 5 victorii din 5 meciuri — Jannik Sinner a atins suma maximă posibilă, devenind campion neînvins. Fiecare etapă a competiției a adus bonusuri consistente:

Rezervă: 155.000 $

155.000 $ Participare: 331.000 $

331.000 $ Victorie în grupe: 396.500 $

396.500 $ Victorie în semifinale: 1.183.500 $

1.183.500 $ Victorie în finală: 2.367.000 $

2.367.000 $ Campion neînvins: 5.071.000 $

Prin comparație, câștigătorii celor două probe de simplu de la US Open au încasat câte 5 milioane de dolari, o sumă ușor inferioară premiului obținut de italian la Torino.

Dominant pe hard și invincibil în sală

Victoria de duminică a reprezentat pentru Sinner al 24-lea titlu din carieră și al șaselea al sezonului 2025, confirmându-i locul printre cei mai constanți jucători ai circuitului. Italianul a ajuns la 31 de victorii consecutive pe suprafață hard indoor, un record absolut pentru un jucător aflat în activitate.

De asemenea, Sinner a bifat o serie impresionantă de borne istorice:

Al patrulea cel mai tânăr jucător care își apără trofeul la ATP Finals (după Hewitt, Lendl și Federer);

Al treilea jucător sub 25 de ani care joacă în trei finale consecutive la Turneul Campionilor (după Lendl și Federer);

Primul italian din istorie care câștigă titlul de două ori la rând la această competiție;

Primul tandem din 1970 încoace, alături de Carlos Alcaraz, care dispută trei finale de Grand Slam și finala ATP Finals în același sezon.

Doar „Six Kings Slam” a oferit o sumă mai mare

Singurul eveniment în care s-a acordat o recompensă financiară mai mare rămâne turneul demonstrativ „Six Kings Slam”, unde Sinner s-a impus atât în 2024, cât și în 2025, încasând câte 6 milioane de dolari. Totuși, acea competiție are caracter amical, nefiind recunoscută oficial de ATP.

Succesul de la Torino îl consolidează pe Jannik Sinner drept noul lider de facto al generației tinere din tenisul mondial, un campion complet care combină eleganța, disciplina și forța mentală într-un stil de joc devenit deja marcă personală.

