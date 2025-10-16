Record financiar la Mondialul din 2026! Cluburile primesc sume uriașe pentru jucătorii convocați

FIFA va oferi 355 de milioane de dolari cluburilor participante, o creștere majoră față de ediția precedentă.

FIFA a anunțat o creștere substanțială a fondurilor destinate cluburilor care își trimit jucătorii la Cupa Mondială din 2026. Suma totală care va fi distribuită cluburilor din întreaga lume ajunge la 355 de milioane de dolari, în cadrul Programului de Beneficii pentru Cluburi. Este o creștere considerabilă față de cei 209 milioane de dolari alocați la ediția din 2022, din Qatar.

În acest moment, doar doi fotbaliști din Superliga României au reușit să se califice cu naționalele lor la turneul final de anul viitor: Joao Paulo, de la Oțelul Galați, component al reprezentativei Capului Verde, și Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, jucător al Africii de Sud.

Potrivit regulamentului FIFA, fiecare club va primi 10.000 de dolari pentru fiecare zi în care jucătorii săi se află la turneul final, găzduit de SUA, Canada și Mexic. Banii vor fi împărțiți între clubul actual și echipele la care fotbalistul a evoluat în ultimii doi ani. Calculul se face din prima zi de pregătire până la eliminarea echipei de la Cupa Mondială.

Un fotbalist convocat are garantate cel puțin 22 de zile pe tărâm american – șapte pentru antrenamente, paisprezece pentru meciurile din faza grupelor și una după eventualele eliminări timpurii. Astfel, un jucător care participă la competiție aduce clubului o sumă minimă de 220.000 de dolari, în cazul în care echipa sa nu depășește grupele.

O premieră istorică pentru Oțelul Galați

Președintele clubului Oțelul Galați, Cristian Munteanu, a subliniat importanța momentului pentru formația sa. „Pentru noi este primul jucător din istoria clubului nostru, cred, nu sunt sigur, care joacă la o Cupă Mondială, nu-mi aduc aminte să fi fost altul. E o onoare pentru club și suntem bucuroși că avem unul dintre cei mai valoroși jucători din campionatul României. Din punctul meu de vedere, pot fi subiectiv, e unul dintre cei mai buni jucători în momentul acesta”, a declarat oficialul pentru iAMsport.ro.

Munteanu a completat: „Mai mult ca sigur vom fi premiați și de FIFA că avem jucător calificat”, confirmând că Oțelul va beneficia de fonduri directe din partea forului internațional.

Clubul gălățean va împărți însă banii cu Sheriff Tiraspol, echipa de la care Joao Paulo a fost transferat în iulie 2024. Conform regulamentului, fiecare club care a avut jucătorul înregistrat în ultimii doi ani primește o parte proporțională din suma totală oferită de FIFA.

Pe lângă Joao Paulo, în lotul Oțelului se mai află un alt jucător din Capul Verde – Patrik Fernandes. Acesta a bifat selecții pentru echipa națională, însă nu a mai fost convocat recent.

Pentru FCSB, situația este mai simplă. Siyabonga Ngezana a fost adus la campioana României în vara anului 2023 și, dacă va fi inclus în lotul Africii de Sud pentru Cupa Mondială, roș-albaștrii vor încasa întreaga sumă aferentă.

În plus, FIFA va recompensa și cluburile care au avut jucători implicați în preliminariile Cupei Mondiale. Astfel, echipele pot ajunge să primească peste o jumătate de milion de dolari pentru fiecare fotbalist care a contribuit la calificarea naționalei și va fi prezent și la turneul final.

Republica Capului Verde, cunoscută și sub denumirea de Republica Capul Verde, este o țară insulară din Oceanul Atlantic, parte a regiunii Macaronesia, alături de arhipelagurile Azore, Canare și Madeira. Cu o populație de aproximativ 500.000 de locuitori, statul african devine, prin calificarea la Cupa Mondială 2026, cel mai mic stat din istorie care va participa la competiția supremă a fotbalului mondial.

