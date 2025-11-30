Numărul firmelor dizolvate în România a crescut semnificativ în primele zece luni ale anului 2025, ajungând la 46.917 companii, comparativ cu 35.436 în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), citate de Agerpres.

Numărul reprezintă o creștere de 32,4% față de anul precedent.

Cele mai multe dizolvări de firme au fost înregistrate în București – 9.396 de firme, în creștere cu 35,43% față de perioada ianuarie-octombrie 2024.

Urmează județele Cluj (2.641, +42,6%), Ilfov (2.439, +28,37%), Constanța (2.273, +21,88%), Timiș (1.929, +19,29%), Brașov (1.740, +47,21%) și Iași (1.729, +24,48%).

La polul opus, cele mai puține dizolvări s-au înregistrat în Ialomița (250, +31,58%), Covasna (266, +45,36%), Mehedinți (320, +39,74%), Călărași (322, +21,51%) și Harghita (340, +7,26%).

Cele mai spectaculoase creșteri ale numărului de firme dizolvate au fost raportate în Maramureș (+67,8%), Olt (+62,25%), Alba (+56,06%) și Vâlcea (+55,38%). Niciun județ nu a înregistrat scăderi ale dizolvărilor.

Domeniile de activitate cele mai afectate

Sectorul cu cele mai multe dizolvări a fost comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 10.509 firme închise, în creștere cu 7,72% față de 2024.

Alte domenii afectate includ:

Construcțiile: 3.924 dizolvări (+9,55%)

Activități profesionale, științifice și tehnice: 3.884 (+12,58%)

Transport și depozitare: 3.211 (+18,66%)

Octombrie 2025, lună cu un număr record de dizolvări

Doar în luna octombrie, au fost raportate 5.407 dizolvări, cele mai multe în București (1.191), urmat de Ilfov (306), Cluj (298), Constanța (204), Iași (203) și Timiș (203).

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.