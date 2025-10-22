Record bătut de Dennis Man! De 9 ani nu a mai înscris un român în Champions League

Internaționalul român a fost desemnat „Jucătorul meciului” în victoria istorică a lui PSV, scor 6-2, în Liga Campionilor.

Dennis Man trăiește cele mai frumoase momente de când a ajuns la PSV Eindhoven. Extrema dreaptă a fost eroul campioanei Olandei în meciul cu Napoli, scor 6-2, din etapa a treia a grupei Champions League, reușind o „dublă” spectaculoasă și fiind ales cel mai bun jucător al partidei.

Internaționalul român a deschis seria golurilor sale în minutul 54, când a trimis precis din careu pentru 3-1, iar apoi a reușit o execuție superbă de la distanță în minutul 80, stabilind scorul de 4-1. Cu aceste două reușite, Man și-a trecut în cont primele goluri din carieră în Liga Campionilor.

„Mă simt minunat. Al doilea gol a fost mai frumos, normal”

La finalul partidei, Dennis Man a oferit o scurtă reacție, vizibil emoționat, după prestația care i-a adus și primul trofeu individual la nivel european:

„Mă simt minunat. E primul asemenea trofeu pentru mine. Sunt fericit pentru victorie, sper să continuăm așa. Al doilea gol a fost mai frumos, normal.”, a spus Man, într-un video publicat de clubul olandez.

Pentru jucătorul de 25 de ani, meciul cu Napoli a fost prima apariție ca integralist în grupele Ligii Campionilor, iar evoluția sa a fost recompensată nu doar cu premiul de MVP, ci și cu aplauzele suporterilor din Eindhoven.

Performanță excelentă în debutul său european

În doar 8 partide disputate pentru PSV, Man a ajuns la 3 goluri și 2 assist-uri, confirmând așteptările uriașe care au venit odată cu transferul său din vară, de la Parma, pentru 8,5 milioane de euro.

Dennis Man a devenit primul fotbalist român care marchează în Liga Campionilor după o pauză de 9 ani, de la reușita lui Claudiu Keșeru din 2016, în meciul Ludogorets – Arsenal. Totodată, el este primul jucător român după Adrian Mutu, care în 2009, într-un Fiorentina – Debrecen, reușea o dublă în cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume.

După meci, antrenorul Peter Bosz l-a lăudat din nou pe internaționalul român pentru evoluția sa și pentru capacitatea de adaptare:

„El este un jucător bun, cu un șut grozav. Ați văzut asta din nou în acest meci. Toată lumea a jucat bine, chiar și rezervele. Așa cum am spus de multe ori înainte, nu ar trebui să-i desființați pe jucători după doar câteva săptămâni. Jucătorii noi au nevoie de timp de adaptare.”

PSV a obținut astfel prima sa victorie în grupele Ligii Campionilor, ajungând la 4 puncte după trei etape, iar Dennis Man a devenit primul jucător român care marchează o „dublă” în UCL după mai bine de 5 ani, confirmându-și statutul de revelație a începutului de sezon în Olanda.

