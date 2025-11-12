Recomandările autorităților britanice atunci când călătorești în UK și ești atacat de pescăruși

Pescărușii agresivi îi terorizează de ani buni pe turiștii britanici care încearcă să se bucure de o porție de mâncare sau de o înghețată în timpul unei zile petrecute la malul mării, scrie AFP.

Acum, specialiștii în comportamentul animalelor spun că au descoperit cea mai eficientă metodă de a-i alunga pe acești „bandiți cu pene”: trebuie să le strigi.

Experții de la Universitatea din Exeter, în sud-vestul Angliei, au plasat o porție de „fish and chips” în fața unor pescăruși, apoi au redat mai multe tipuri de înregistrări sonore.

Prima înregistrare conținea vocea unui bărbat care striga: „Nu, stai departe, asta e mâncarea mea, e plăcinta mea!”.

A doua redare folosea aceeași voce, dar rostită calm, iar a treia era o înregistrare cu tril de măcăleandru.

Cercetătorii au testat reacțiile pescărușilor în nouă orașe de coastă din Cornwall, o zonă turistică populară, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista Biology Letters.

Rezultatele au arătat că păsările erau de trei ori mai predispuse să zboare atunci când auzeau vocea care striga, comparativ cu vocea calmă. Cântecul de pasăre s-a dovedit a fi cel mai puțin eficient.

Dintre 21 de pescăruși care au auzit strigătul, 10 au zburat, 3 s-au îndepărtat mergând, iar 8 au rămas pe loc.

Dintre cei 20 expuși vocii calme, 3 au zburat, 10 au plecat mergând, iar 7 nu s-au mișcat.

În cazul celor 20 care au auzit cântecul de pasăre, doar 3 au zburat, 3 s-au deplasat, iar 14 au rămas neclintiți.

Pescărușii au fost mai predispuși să zboare atunci când auzeau strigătul și mai predispuși să se retragă mergând când auzeau vocea calmă, a explicat Neeltje Boogert, de la Centrul pentru Ecologie și Conservare al universității.

Așa că, dacă un pescăruș încearcă să-ți fure mâncarea, vorbitul ar putea să-l facă să ezite, dar strigatul este mult mai eficient pentru a-l face să plece în zbor, a adăugat ea.

