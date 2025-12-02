Real Madrid oferă 132 milioane de lire pentru Declan Rice și pregătește un schimb surprinzător cu Arsenal

Real Madrid își concentrează atenția asupra mijlocașului englez Declan Rice, de la Arsenal, dorind să-l transforme în „următorul Galactico”, potrivit presei spaniole. Se raportează că gruparea de pe Santiago Bernabéu ar fi pus pe masă o ofertă de aproximativ 132 de milioane de lire sterline (150 de milioane de euro) pentru jucător.

Real Madrid, gata să-l tranfere pe Declan Rice

Arsenal traversează un sezon excelent, conducând în Premier League după 13 etape și menținând un avans de cinci puncte în ciuda remizei 1-1 cu Chelsea în weekend. De asemenea, „tunarul” englez ocupă prima poziție în Grupa Ligii Campionilor, cu cinci victorii din cinci meciuri. Rice a fost un element esențial pentru succesul echipei, contribuind cu două goluri și cinci pase decisive în 20 de apariții în toate competițiile.

Antrenorul Mikel Arteta a lăudat forma impresionantă a lui Declan Rice, susținând că acesta ar merita chiar să câștige Balonul de Aur. „Sper să se întâmple. Ar însemna că am câștigat multe trofee. A fost incredibil de la începutul sezonului și un jucător crucial pentru noi”, a declarat Arteta.

Potrivit site-ului spaniol Fichajes, Real Madrid este gata să ofere nu doar bani, ci și schimburi de jucători pentru a facilita mutarea lui Rice, numind nume precum Trent Alexander-Arnold și Jude Bellingham drept posibile variante. Jurnalul notează că profilul mijlocașului se potrivește perfect cu filosofia „galacticilor” și că ar putea face diferența în meciurile de top, atât în La Liga, cât și în Liga Campionilor.

„Real Madrid acționează cu determinare, conștient de dificultatea operațiunii, dar dispus să facă un efort economic și strategic pentru a-l transfera pe Declan Rice ca următorul Galactico,” notează sursa.

Recent, legenda Arsenal Martin Keown a lăudat prestația lui Rice într-un meci de Champions League câștigat de Arsenal, 3-1 cu Bayern München, descriindu-l drept „cel mai complet meci pe care l-am văzut jucând acest tânăr jucător”.

