Real Madrid oferă 132 milioane de lire pentru Declan Rice și pregătește un schimb surprinzător cu Arsenal

Sport Fotbal
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
LONDON, ENGLAND - APRIL 08: Declan Rice of Arsenal scores his team's first goal from a free kick as Jude Bellingham, Antonio Ruediger, Eduardo Camavinga and Federico Valverde of Real Madrid jump in a defensive wall during the UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg match between Arsenal FC and Real Madrid C.F. at Emirates Stadium on April 08, 2025 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Real Madrid își concentrează atenția asupra mijlocașului englez Declan Rice, de la Arsenal, dorind să-l transforme în „următorul Galactico”, potrivit presei spaniole. Se raportează că gruparea de pe Santiago Bernabéu ar fi pus pe masă o ofertă de aproximativ 132 de milioane de lire sterline (150 de milioane de euro) pentru jucător.

Real Madrid, gata să-l tranfere pe Declan Rice

Arsenal traversează un sezon excelent, conducând în Premier League după 13 etape și menținând un avans de cinci puncte în ciuda remizei 1-1 cu Chelsea în weekend. De asemenea, „tunarul” englez ocupă prima poziție în Grupa Ligii Campionilor, cu cinci victorii din cinci meciuri. Rice a fost un element esențial pentru succesul echipei, contribuind cu două goluri și cinci pase decisive în 20 de apariții în toate competițiile.

CITEȘTE ȘI – Tragedie în fotbalul bulgar! Lyuboslav Penev trece prin cel mai greu moment al vieții sale

Antrenorul Mikel Arteta a lăudat forma impresionantă a lui Declan Rice, susținând că acesta ar merita chiar să câștige Balonul de Aur. „Sper să se întâmple. Ar însemna că am câștigat multe trofee. A fost incredibil de la începutul sezonului și un jucător crucial pentru noi”, a declarat Arteta.

Potrivit site-ului spaniol Fichajes, Real Madrid este gata să ofere nu doar bani, ci și schimburi de jucători pentru a facilita mutarea lui Rice, numind nume precum Trent Alexander-Arnold și Jude Bellingham drept posibile variante. Jurnalul notează că profilul mijlocașului se potrivește perfect cu filosofia „galacticilor” și că ar putea face diferența în meciurile de top, atât în La Liga, cât și în Liga Campionilor.

„Real Madrid acționează cu determinare, conștient de dificultatea operațiunii, dar dispus să facă un efort economic și strategic pentru a-l transfera pe Declan Rice ca următorul Galactico,” notează sursa.

Recent, legenda Arsenal Martin Keown a lăudat prestația lui Rice într-un meci de Champions League câștigat de Arsenal, 3-1 cu Bayern München, descriindu-l drept „cel mai complet meci pe care l-am văzut jucând acest tânăr jucător”.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
