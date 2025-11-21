Real Madrid are emoții! Xabi Alonso are mari probleme de lot înaintea meciului cu Elche

Doar un fundaș central disponibil pentru Real Madrid în etapa a 13-a din La Liga.

Real Madrid traversează o perioadă extrem de complicată pe plan medical. Înaintea partidei cu Elche, programată duminică, 23 noiembrie, de la ora 22:00, Xabi Alonso se confruntă cu o situație critică în defensivă. Tehnicianul spaniol are la dispoziție un singur fundaș central valid pentru duelul din runda a 13-a din La Liga.

Problemele s-au acumulat treptat în lotul „blanco”, iar pauza internațională nu a adus vești mai bune. Eder Militao și Dean Huijsen s-au întors cu probleme medicale de la echipele naționale, iar Antonio Rüdiger și David Alaba rămân incerți pentru confruntarea cu Elche.

Un singur fundaș central valid pentru Xabi Alonso

În aceste condiții, Real Madrid se va baza doar pe tânărul Raul Asencio, singurul fundaș central complet refăcut. Xabi Alonso este nevoit din nou să improvizeze, apelând la soluția testată de mai multe ori în trecut: mutarea mijlocașului francez Aurelien Tchouameni în centrul apărării.

Presa din Spania notează că tehnicianul madrilenilor a exersat această variantă în ultimele antrenamente, având în vedere incertitudinile legate de starea fizică a lui Rüdiger și Alaba.

Situația din vestiarul Realului este considerată alarmantă. După un început de sezon promițător, seria de accidentări a afectat grav compartimentul defensiv. În ultimele luni, aproape toți fundașii centrali au avut perioade de indisponibilitate, forțându-l pe Alonso să regândească de mai multe ori formula de joc.

Fundașii centrali din lotul lui Real Madrid:

Eder Militao – cotat la 30.000.000 €

David Alaba – cotat la 4.000.000 €

Raul Asencio – cotat la 30.000.000 €

Antonio Rüdiger – cotat la 15.000.000 €

Dean Huijsen – cotat la 70.000.000 €

Confruntarea cu Elche devine astfel un test delicat pentru antrenorul madrilenilor, care trebuie să gestioneze lipsurile din defensivă fără a afecta echilibrul echipei.

Real Madrid se află pe podiumul clasamentului din La Liga, dar orice pas greșit ar putea complica lupta pentru titlu într-un sezon în care rivalele Barcelona și Girona mențin un ritm constant.

