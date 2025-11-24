Real Madrid, din nou blocată! Elche îi oprește pe „galactici” și agită lupta pentru primul loc din La Liga

Echipa lui Xabi Alonso a remizat 2-2 în deplasare și mai are doar un punct avans față de Barcelona.

Real Madrid a fost ținută în șah pe terenul celor de la Elche, scor 2-2, într-un meci spectaculos din etapa a 13-a a La Liga. Rezultatul reprezintă al doilea pas greșit consecutiv pentru trupa lui Xabi Alonso, care rămâne lider, dar cu un avans minim de doar un punct față de marea rivală, FC Barcelona.

Pentru madrileni, a fost o seară complicată pe „Estadio Manuel Martínez Valero”, unde gazdele au jucat curajos, au lovit pe contraatac și au profitat de erorile din apărarea „blanco”.

Elche deschide scorul, Real revine, final incendiar

Prima repriză a adus ocazii importante la ambele porți. Elche a fost aproape să deschidă scorul în minutul 17, când Rafa Mir a profitat de o greșeală a lui Alvaro Carreras, dar Thibaut Courtois a salvat miraculos. La scurt timp, André Silva a ratat o nouă oportunitate uriașă pentru gazde.

De partea cealaltă, Kylian Mbappé a fost principalul pericol pentru defensiva lui Elche, însă execuțiile sale au fost blocate de portarul Inaki Peña, împrumutat de la Barcelona. La pauză, tabela a rămas neschimbată: 0-0.

După reluare, Elche a dat lovitura. În minutul 54, German Valera a pasat superb cu călcâiul pentru Aleix Febas, care a scăpat din marcajul lui Trent Alexander-Arnold și l-a învins pe Courtois pentru 1-0.

Xabi Alonso a reacționat imediat, introducându-i pe Vinícius, Valverde și Camavinga. Mutările au dat roade: în minutul 77, Dean Huijsen a restabilit egalitatea, profitând de o minge respinsă greșit în urma unei faze fixe.

Dar finalul a fost unul dramatic. În minutul 84, nou-intratul Álvaro Rodríguez a profitat de o eroare a apărării madrilene și a readus avantajul pentru Elche, cu un șut perfect din afara careului. Doar trei minute mai târziu, Jude Bellingham a egalat la 2-2 după o fază fixă, într-o fază controversată reclamată de gazde, care au acuzat un fault asupra portarului Peña.

Elche a rămas în inferioritate numerică în prelungiri, după eliminarea lui Víctor Chust (’90+6), însă Real Madrid nu a reușit să profite, iar partida s-a încheiat la egalitate.

Clasament strâns la vârful La Liga

Cu acest rezultat, Real Madrid ajunge la 32 de puncte, menținându-se pe primul loc, dar cu un avantaj de doar un punct față de Barcelona. În schimb, Elche a acumulat 16 puncte și urcă pe poziția a 11-a, continuând o serie pozitivă în fața publicului propriu.

Pentru Xabi Alonso, egalul de la Elche este al doilea consecutiv fără victorie în campionat, după remiza albă cu Rayo Vallecano (0-0).

În etapa următoare, Real Madrid se va deplasa pe terenul Gironei, într-un alt meci dificil, în timp ce Elche va merge la Getafe. Până atunci, madrilenii au de disputat un duel crucial în Liga Campionilor, miercuri, 26 noiembrie, de la ora 22:00, pe terenul lui Olympiacos.

