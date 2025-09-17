Real Madrid a anunțat că jucătorul Trent Alexander-Arnold a suferit o accidentare la mușchiul femural

Trent Alexander-Arnold, internaționalul englez al lui Real Madrid, a suferit o accidentare la mușchiul femural în timpul victoriei echipei sale din Liga Campionilor, scor 2-1, împotriva celor de la Olympique Marseille, a anunțat clubul miercuri, scrie AFP.

Trent Alexander-Arnold s-a accidentat

Fostul star de la Liverpool a rezistat doar patru minute în meciul de marți seară, în care campioana record de 15 ori a Europei și-a început parcursul continental cu o victorie muncită, în ciuda faptului că a rămas în inferioritate numerică după ce Dani Carvajal, care îl înlocuise pe Alexander-Arnold, a fost eliminat în minutul 72.

„După testele efectuate astăzi de serviciul medical al clubului, jucătorul nostru Trent Alexander-Arnold a fost diagnosticat cu o accidentare la mușchiul femural al piciorului stâng”, a transmis Real Madrid într-un comunicat oficial.

Conform presei locale, fotbalistul va lipsi aproximativ trei săptămâni. Alexander-Arnold fusese transferat în perioada de mercato pentru a crea competiție pentru Carvajal, care suferise o accidentare de lungă durată în sezonul precedent.

Astfel, ambii fundași dreapta vor lipsi și din următorul meci din Liga Campionilor al lui Real, programat pe 30 septembrie, în deplasare, contra celor de la Kairat Almaty din Kazahstan.

