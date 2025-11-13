Reacția Mădălinei Ghenea după ce s-a vehiculat că are un nou iubit: „Bărbatul frumos…”

Actrița și modelul Mădălina Ghenea, în vârstă de 38 de ani, s-a întors recent în România pentru un nou proiect cinematografic, iar apariția sa pe străzile Bucureștiului nu a trecut neobservată.

Vedeta a fost fotografiată de cancan.ro alături de un bărbat misterios, iar imaginile au alimentat imediat speculațiile despre o posibilă nouă relație, la mai bine de un an și jumătate de la despărțirea de tenismenul Grigor Dimitrov.

Totuși, Mădălina Ghenea a ținut să lămurească situația și a reacționat prompt pe rețelele sociale, negând orice zvon privind o legătură sentimentală.

Reacția Mădălinei Ghenea după ce s-a vehiculat că are un nou iubit

„Singurul bărbat din echipa mea este filmmaker-ul meu, iar dacă veți face vreo fotografie cu noi în următoarele zile, pentru că vom fi împreună peste tot, sper că nu veți scrie că este milionar și că mi-a plătit masa.

Iar bărbatul frumos, înalt și tânăr de 30 de ani despre care s-a scris, a ales să călătorească din Italia pentru a mă vizita într-un moment important pentru mine, un gest firesc, de prietenie și respect, într-un context profesional și personal încărcat de muncă și emoție.

Sunt în România pentru a-și face meseria. Am o casă de producție, proiecte internaționale și o carieră recunoscută în afara granițelor, acolo unde se vorbește despre artă, profesionalism și respect.

Mi-aș dori ca și în România să se vorbească despre muncă, nu despre bârfe. Respect presa, dar aș vrea să fiu respectată și eu, ca femeie, mamă și profesionist”, a scris Mădălina Ghenea.

