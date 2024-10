Nicolae Ciucă reacționează după ce Marcel Ciolacu a semnat o hârtie potrivit căreia, dacă va ajunge președinte, nu va numi un premier AUR: „Marcele, There can be only one”, potrivit Antena 3.

„Marcele, There can be only one! P.S. este diferit de ”, a scris Ciucă pe Facebook.

Marcel Ciolacu a respins miercuri seară, în cadrul unei dezbateri la Antena 3 CNN, speculațiile cu privire la o presupusă înțelegere între PSD și AUR.

Întrebat despre un „blat” între cele două partide, Ciolacu a spus că a fost „cel mai atacat om politic de către Simion”, liderul AUR, reamintind că acesta „m-a înjurat 45 de minute în timpul unui discurs și trăgea de ușa biroului meu”. „Cum să fac eu cu un asemenea personaj blat?” a întrebat Ciolacu, sugerând că astfel de zvonuri vin, de fapt, din partea PNL.

Marcel Ciolacu a semnat la o dezbatere electorală că nu va numi un premier de la AUR dacă va fi președinte

Marcel Ciolacu, prim-ministrul României și candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a fost prezent miercuri la a patra dezbatere cu candidații, organizată de Antena 3 CNN la Palatul Parlamentului, moderată de jurnalistul Mihai Gâdea. Acesta a dat asigurări că PSD nu va face alianță cu AUR după alegerile parlamentare și cele prezidențiale, și i-a pus pe social democrați să voteze, în direct, această decizie.

„Știu ce nu voi face – ca să închidem și acest subiect definitiv – cu certitudine, chiar dacă acest lucru va însemna ca PSD să meargă el în opoziție, PSD nu va face majoritate cu partidul AUR. Eu vă propun în direct ca colegii mei să voteze, să fie o decizie politică că PSD nu face alianță cu AUR chiar dacă ne duce în opoziție.”, a spus Marcel Ciolacu.

