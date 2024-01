Cele cinci condiții pe care Austria le pune României și Bulgariei înainte să le accepte în Schengen sunt însoțite de a șasea condiție, care n-are legătură cu România, iar tot acest set de cereri nu corespunde adevăratelor criterii ale Spațiului Schengen, susține analistul Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei.

Răzvan Nicolescu anunță că a prezentat aceste idei într-un interviu pe care i l-a solicitat presa din Bulgaria. Interesant este faptul că punctul de vedere expus de fostul ministru român coincide cu declarațiile exprimate, în ultimele zile, de oficiali din Bulgaria, care au respins categoric aceste condiții puse de Austria la adresa Bulgariei. În schimb, oficiali din România, inclusiv Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, au susținut că acceptarea acestor condiții va permite integrarea completă a României în Schengen.

Condițiile puse de Austria la adresa României și Bulgariei au devenit oficiale prin prezentarea lor într-un document care a fost atașat deciziei, din 29 decembrie 2023, a Consiliului UE. Documentul atașat pare să fie o “Declarație comună” a Austriei, Bulgariei și României.

Decizia Consiliului UE din 29 decembrie 2023 preciza că, la data de 31 martie 2024, România și Bulgaria vor fi incluse în spațiul aerian și în spațiul maritim al țărilor Schengen. Cu privire la principala problemă – includerea în spațiul terestru (Land Schengen), Consiliul UE preciza că vor continua negocierile de-a lungul anului 2024, fără a indica termenul până la care se garantează includerea României și a Bulgariei.

“Sunt foarte dezamăgit de declarația comună a Bulgariei, României și Austriei, care este anexată deciziei. Nu sunt mulțumit, pentru că există cinci condiții noi care nu fac parte din criteriile Schengen. În plus, există o a șasea condiție pentru accesul la frontierele terestre, care este reducerea migrației către Austria. Nu are nicio legătură cu România sau Bulgaria. Nu suntem o țară vecină cu Austria. Are vecini complet diferiți, așa că nu putem fi responsabili pentru migrația care vine din altă parte – din Serbia, Ungaria, Croația, Slovenia, Italia”, a argumentat Răzvan Nicolescu.

Fostul ministru se arată contrariat, în mod special, de cererea Austriei de a se întări controalele pe granița dintre România și Bulgaria. “Ni s-a cerut să facem mai multe verificări între România și Bulgaria. Acest lucru este complet anti-european. De ce avem nevoie de mai multe controale între Bulgaria și România? Cine va plăti pentru asta și care este motivul? De ce, dacă românii vor să meargă să se bucure de litoralul bulgar al Mării Negre anul viitor, ar trebui să existe mai mult control la frontieră pentru ei? Nu înțeleg asta. Din același motiv – de ce ar trebui să existe mai multe controale pentru bulgarii care vor să viziteze România? Acesta este populism pur și simplu. Acest lucru este legat de agenda internă austriacă și este complet anti-european”, susține fostul ministru Răzvan Nicolescu.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!