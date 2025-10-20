Răzvan Lucescu, triumf la Atena! PAOK învinge AEK și urcă pe primul loc în Grecia

Echipa din Salonic, singura neînvinsă a campionatului, devine noul lider după un 2-0 spectaculos pe OPAP Arena.

Răzvan Lucescu continuă să scrie istorie în Grecia. PAOK Salonic a învins-o duminică pe AEK Atena, scor 2-0, într-un meci disputat pe OPAP Arena, și a urcat pe primul loc în Superliga elenă, după 7 etape.

Pentru gazde, Răzvan Marin a fost titular, dar a fost înlocuit în minutul 56. Victoria obținută în deplasare, în fața marii rivale, a declanșat euforia în tabăra oaspeților și i-a adus elogii antrenorului român.

Patronul Ivan Savvidis, apel direct după meci: „Bravo, Răzvan!”

Publicația Gazzetta.gr notează că omul de afaceri Ivan Savvidis a urmărit partida din loje și l-a sunat imediat după fluierul final pe Răzvan Lucescu, pentru a-l felicita personal.

Fiul său, Giorgos Savvidis, alături de fratele său Nikos, a coborât în vestiar, unde au sărbătorit alături de echipă victoria care a adus formația din Salonic în fotoliul de lider.

„Băieții lui Savvidis au intrat în vestiar pentru a-l felicita pe Răzvan Lucescu și pe jucători. Atmosfera a fost una de sărbătoare”, scrie presa elenă.

PAOK, lider neînvins în Superliga Greciei

După acest succes, PAOK Salonic a acumulat 17 puncte, devansând-o chiar pe AEK Atena, care are 16 puncte. Echipa lui Lucescu este singura neînvinsă din Grecia în actualul sezon și a obținut două victorii consecutive în derby-uri, după cea cu Olympiakos.

Marcatorii partidei au fost Abdul Rahman Baba (min. 45) și Giannis Konstantelias (min. 49), care au punctat într-un interval decisiv, la finalul primei reprize și începutul celei de-a doua.

Răzvan Lucescu: „Lumea a fost puțin nedreaptă cu noi”

După meci, tehnicianul român a vorbit despre presiunea începutului de sezon și despre modul în care echipa a răspuns prin muncă și încredere.

„Am obținut o victorie foarte importantă, trei puncte esențiale pentru continuare și al doilea derby consecutiv câștigat printr-o prestație foarte bună, după cel cu Olympiakos. Adevărul este că lumea a fost puțin nedreaptă cu noi într-o perioadă în care lucrurile nu mergeau foarte bine și nu reușeam să marcăm. Dar dacă muncești în continuare, fotbalul îți întoarce asta. Astăzi am controlat jocul, AEK a avut două ocazii mari din faze fixe, dar noi am avut mai multe șanse de a marca. Cel mai important este că jucătorii au avut încredere în munca lor.”

Sub comanda lui Răzvan Lucescu, PAOK își consolidează statutul de candidat serios la titlu și demonstrează, încă o dată, echilibru și disciplină tactică în meciurile decisive.

