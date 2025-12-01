Răzvan Lucescu, în război cu arbitrii din Grecia! Antrenorul lui PAOK a explodat după meciul cu Levadiakos: „Vreau răspunsuri!”

Tehnicianul român acuză dublul standard: „Nu pot înțelege de ce la noi nu se dă, iar la echipele din Atena se dă”

Răzvan Lucescu (55 de ani) a izbucnit la finalul partidei PAOK – Levadiakos 3-2, din etapa a 12-a a campionatului Greciei, acuzând arbitrajul condus de Anastasios Sidiropoulos, „central” FIFA.

Antrenorul român a reclamat un penalty neacordat la o fază în care mingea a atins mâna unui adversar și s-a arătat indignat de eliminarea lui Meite din minutul 77, după un fault contestat. Arbitrul a fost chemat de VAR să revadă faza, însă a refuzat să consulte monitorul, ceea ce a amplificat nemulțumirea lui Lucescu.

„Nu critic, doar caut răspunsuri”

„Vreau să pun două întrebări, fără să spun nimic agresiv în legătură cu deciziile arbitrului. În faza cu Taison, jucătorul de la Levadiakos atinge mingea cu mâna.

Dacă asta nu este de penalty, nu pot să înțeleg de ce același arbitru a acordat penalty echipei din Atena.

Dacă acesta este roșu, atunci cum de nu e roșu la Siopis la meciul nostru cu Panathinaikos? Sau de ce nu e roșu la Djuricic, care l-a lovit pe Kedziora cu piciorul în piept? Nu critic, doar caut răspunsuri de la arbitri”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.

Românul a acuzat în conferința de presă o conspirație pro-echipele din Atena, considerând că PAOK este tratat diferit față de Olympiakos sau Panathinaikos.

PAOK, victorie mare și locul 2 în clasament

În ciuda tensiunilor, PAOK a obținut o victorie importantă, într-un meci complicat cu surpriza sezonului.

„Levadiakos este o echipă bună, care este surpriza sezonului. E o victorie mare, pe care am meritat-o, având în vedere efortul și reacția după golurile lor. Băieții au luptat până în ultima clipă”, a adăugat tehnicianul lui PAOK.

După succesul de duminică, formația din Salonic ocupă locul 2 în Superliga Greciei, cu 29 de puncte, la două lungimi în spatele liderului Olympiakos (31). Pe locul 3 se află AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, cu 28 de puncte.

