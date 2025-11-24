Răzvan Lucescu, din nou aproape de primul loc! PAOK defilează cu Kifisia și rămâne în lupta pentru titlu

Echipa românului s-a impus cu 3-0 la Salonic, grație unei „duble” a lui Taison și a unui autogol, apropiindu-se la doar două puncte de liderul Olympiakos.

PAOK Salonic, formația pregătită de Răzvan Lucescu, continuă forma excelentă din campionatul Greciei. Echipa românului a câștigat categoric pe teren propriu, scor 3-0, împotriva celor de la Kifisia, în etapa a 11-a din Super League, și s-a apropiat la numai două puncte de liderul Olympiakos.

Partida de pe stadionul Toumba a fost controlată de la un capăt la altul de PAOK, care a demonstrat încă o dată forța ofensivă și organizarea tactică impusă de tehnicianul român.

Taison, omul meciului în repriza secundă

Deschiderea scorului a venit târziu, în minutul 44, după o fază creată de Andrija Zivkovic în flancul drept, finalizată cu un autogol al fundașului David Simon, care a deviat nefericit mingea în propria poartă.

Echilibrul s-a rupt definitiv în minutul 73, când oaspeții au rămas în zece oameni. Hugo Sousa, jucătorul lui Kifisia, a primit al doilea cartonaș galben într-un interval de doar câteva minute și a fost eliminat, facilitând dominarea totală a gazdelor.

În finalul meciului, brazilianul Taison a fost decisiv. În minutul 88, fostul jucător al lui Șahtior Donețk a înscris primul său gol al serii, după o pasă precisă de la Zivkovic, care a fost implicat și în faza autogolului.

În prelungiri, în minutul 90+3, aceeași axă Taison – Zivkovic a funcționat din nou perfect, iar brazilianul a stabilit scorul final la 3-0, reușind „dubla” și confirmând revenirea în formă.

Pentru Taison, aceste goluri sunt doar a doua și a treia reușită din actualul sezon, dar vin într-un moment excelent pentru echipa lui Răzvan Lucescu, care își consolidează statutul de principală contracandidată la titlu.

Răzvan Lucescu, tot mai aproape de lider

Cu victoria de astăzi, PAOK ajunge la 26 de puncte și rămâne pe locul secund, la doar două lungimi în spatele lui Olympiakos (28 de puncte). Cele două formații s-au întâlnit deja în tur, meci câștigat de echipa lui Răzvan Lucescu cu 2-1.

Pentru tehnicianul român, succesul cu Kifisia reprezintă o nouă dovadă a stabilității proiectului său la Salonic, unde continuă să construiască o echipă disciplinată și eficientă, capabilă să lupte pentru trofee pe mai multe fronturi.

PAOK va reveni pe teren joi, 27 noiembrie, pentru duelul european din deplasare cu Brann, contând pentru faza principală a Europa League. În campionat, „alb-negrii” vor juca duminică, 30 noiembrie, împotriva lui Levadiakos, echipă aflată pe locul 5 în clasament.

