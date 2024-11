Răzvan Lucescu, dezamăgit după înfrângerea suferită de PAOK în fața lui Manchester United!

PAOK Salonic a pierdut cu scorul de 0-2 partida disputată împotriva lui Manchester United pe Old Trafford, în a patra etapă a fazei grupelor Europa League.

Antrenorul Răzvan Lucescu s-a declarat dezamăgit de rezultat, dar mulțumit de atitudinea echipei sale, subliniind că PAOK a jucat mai bine și a avut ocazii importante, pe care însă nu le-a concretizat.

Răzvan Lucescu: „Am plătit prețul pentru naivitate”

Manchester United, aflată sub comanda lui Ruud van Nistelrooy, a reușit să se impună datorită dublei lui Amad Diallo, care a marcat în minutele 50 și 77. Răzvan Lucescu a recunoscut că diferența a fost făcută de faptul că echipa sa nu a fructificat ocaziile avute, în timp ce adversarii au profitat de fiecare greșeală.

„Acesta este fotbalul la acest nivel. Nu poți rata astfel de ocazii și plătești pentru orice greșeală pe care o faci. Îmi pare rău pentru jucători. Am avut șansa de a înscrie la 0-0 și la 1-0. Cu tot respectul pentru Manchester și recunoașterea lor la nivel mondial, dar noi am jucat mai bine. Ne-am creat ocazii, jucătorii și-au făcut treaba, dar trebuie să marchezi pentru a rămâne în joc, iar noi nu am făcut asta. Am plătit prețul pentru naivitate. Ăsta e nivelul și greșelile se plătesc. Trebuie să luăm decizia corectă la momentul potrivit. Sunt greșeli și în apărare. Sunt lucruri incredibile care se întâmplă,” a declarat Lucescu, citat de gazzetta.gr.

Lucescu a evitat să indice o greșeală individuală specifică, precizând că primul gol al lui Manchester United a venit în urma unui moment de neatenție. Cu toate acestea, antrenorul român a subliniat că echipa trebuie să învețe să ia deciziile corecte la momentele cheie și să rămână concentrată pe strategia pregătită.

Un parcurs dificil în Europa League și speranțe pentru viitor

Înfrângerea de pe Old Trafford lasă PAOK cu doar un punct după patru etape, acumulat în remiza cu Plzen. Lucescu a menționat că echipa sa a fost aproape de a obține rezultate pozitive în fiecare partidă, dar greșelile de finalizare au costat echipa în toate confruntările de până acum. PAOK a pierdut și meciurile cu Galatasaray (1-3) și FCSB (0-1), iar antrenorul român își dorește ca această tendință să se schimbe în următoarele partide.

„Avem un singur punct în patru meciuri. Cu Galata ne-am creat ocazii și nu am marcat. În acest meci am avut ocazia, dar nu am fructificat-o. Totuși, am un plan. Când lucrezi de foarte devreme ai șanse să obții cel mai bun rezultat. Toți jucătorii trebuie să ia deciziile corecte. Este incredibil că nu am obținut un rezultat pozitiv. Am zdrobit Steaua (FCSB – n.r.) și nu am putut să câștigăm. Când începi să lucrezi încet, nu poți obține rezultate imediate. Totul se va vedea în timp,” a mai spus Lucescu.

În ciuda eșecului, Lucescu a fost aplaudat de cei aproximativ 6.000 de suporteri ai lui PAOK prezenți pe Old Trafford, care și-au arătat susținerea față de echipă. „Fanii au fost incredibili, fantastici. Oriunde mergem, noi ne simțim iubiți, simțim sprijinul lor. Îmi pare rău pentru că nu le-am putut oferi un rezultat bun,” a încheiat antrenorul PAOK.