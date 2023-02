Războiul din filiala Timiș a Colegiului Medicilor Stomatologi – faza comunicatelor de presă

Așa cum “România liberă” a prezentat, în premieră națională, motivul războiului din filiala județeană Timiș a Colegiului Medicilor Stomatologi din România este cel al validărilor. Unii sunt recunoscuți de centru, alții au căzut în disgrație.

În urma narativului publicistic, potrivit căruia, fosta conducere a filialei Timiș nu este recunoscută de centru, adică de “mitici,” am primit două puncte de vedere ale combatanților în conflictul deschis și întreținut de președintele CMSR, Ecaterina Ionescu, venită în Timișoara pe motiv că ar participa la un concurs pentru doi șefi de lucrări din UMF.

“Față de articolele apărute în presa locală și națională, Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș (CMS Timiș), reprezentat legal prin Prof. univ. dr. Sinescu Cosmin, în calitate de președinte al Biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, în cele urmează, dorește să facă mai multe precizări:

„CMS Timiș este la nivel teritorial un organism profesional, apolitic fără scop lucrativ, de

drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării,

controlului și supravegherii profesiei de medic stomatolog ca profesie liberală, de practică publică autorizată, ce se bucură de autonomie funcțională, organizatorică și financiară, în condițiile legii.

Conform prevederilor Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății și ale

Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR), a deciziilor emise de CMSR în aplicarea legii, începând cu data de 11.03.2021, ca urmare a alegerilor ce au avut loc la nivelul CMS Timiș, funcția de președinte este deținută de d-ul prof. univ. dr. Sinescu Cosmin, fiind astfel singura persoană care deține calitatea de reprezentant legal al CMS Timiș, fapt statuat definitiv și de instanțele de judecată – a se vedea spre exemplificare soluția pronunțată în dos. 1210/30/2021 al Curții de Apel București, menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție a României prin Hotărârea Civilă numărul 466/2022 din data de 27.01.2022

comunicată CMSR la data de 23.01.2023.

În acest sens precizăm și faptul că d-na dr. Cuțui Mihaela nu deține nici o funcție în cadrul organelor de conducere al CMS Timiș, începând cu luna noiembrie 2019 și orice comunicare venită din partea dânsei, în calitatea sa declarată de „Purtător de cuvânt CMS Timiș”, respective „Vicepreședinte CMS Timiș”, nu constituie de drept și de fapt o poziție a CMS Timiș.

De asemenea, vă solicităm ca pe viitor să procedați la verificarea informațiilor ce

intenționați a le publica și la veridicitatea acestora, având în vedere că printr-o simplă accesare a site-ului CMSR, ați fi luat cunoștință de situația legală a CMS Timiș, în acest sens, existând chiar o secțiune separată intitulată „Alegeri parțiale 2021”. Vă amintim și prevederile punctului 2.2.2. din Codul Deontologic al Jurnalistului adoptat la Sinaia încă din anul 2004, conform căruia:

„Jurnalistul va verifica informațiile în mod rezonabil înainte de a le publica și va exprima opinii pe o bază factuală. Informațiile vădit neadevărate sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice să creadă că sunt false nu vor fi publicate,” ne pune la punct Cosmin Sinescu, el care a fost urcat de două ori pe stâlpul infamiei, fiind acuzat de corupție. Până la publicarea acestor comunicate, nu s-a descoperit cine a pus afișele instigatorii, nici în 2019, nici în 2023.

Doctorița Mihaela Cuțui, găsită vinovată

“Pe cale de consecință vă solicităm să corectați cu promptitudine erorile apărute în aceste materiale preluate, având în vedere că cele prezentate nu sunt conforme cu realitatea, fiind cel mai probabil rezultatul atitudinii necolegiale, nedeontologice a d-nei dr. Cuțui Mihaela, autointitulată „Purtător de cuvânt CMS Timiș”, respectiv „Vicepreședinte CMS Timiș”, care prezintă punctul de vedere unilateral al fostei conduceri nevalidate a CMS Timiș.

Menționam că „afișele” de pe stâlpi au apărut la scurt timp după vizita în scop academic

a d-nei Prof. univ. dr. Ionescu Ecaterina – președinte al Biroului executiv național al CMSR.

Anterior acestei vizite, d-na dr. Cuțui Mihaela a anunțat în spațiul public (prin intermediul unor „scrisori deschise” și a platformelor de socializare) faptul că d-na Prof. univ. dr. Ionescu Ecaterina va fi prezentă la Facultatea de Medicină Dentară din Timișoara și a făcut în mod repetat afirmații denigratoare la adresa membrilor din componența conducerii naționale a CMSR. Nu este prima dată când d-na dr. Cuțui Mihaela îndeamnă practic medicii stomatologi din jud. Timiș „la luptă” împotriva organelor legal alese ale profesiei. Considerăm prea mare coincidența între apariția numelor de pe „afișe”, vizita doamnei Prof. univ. dr. Ionescu Ecaterina, funcțiile deținute în cadrul

CMS Timiș, precum și participarea unor cadre didactice în comisiile aprobate pentru desfășurarea concursului de promovare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT).

Răspuns și pentru colegii de la „Evenimentul zilei”

afișul publicat de EVZ



În ce privește insinuările din articolul publicat pe site-ul www.evz.ro, cu privire la

corectitudinea concursului de promovare care a avut loc luni, 6.02.2023, din câte cunoaștem, nu au existat nici un fel de plângeri sau contestații cu privire la desfășurarea acestuia, astfel încât marele semn de întrebare despre care se vorbește în presă, cu certitudine este unul inventat.

Mai mult, din aceste comisii au făcut parte mai multe cadre universitare atât din cadrul UMFVBT, cât și din alte instituții de învățământ superior din țară.

Facem precizarea că asemenea „afișe” au mai fost lipite pe stâlpii din proximitatea

UMFVBT în luna noiembrie 2019, cu două zile înainte de alegerile din cadrul UMFVBT, adică într-un an electoral la fel ca și prezentul an.

Ne întrebăm dacă la fiecare patru ani urmează să vedem pe stâlpii orașului, pe lângă

afișele cu animale de companie pierdute, asemenea afișe în care să fim denigrați și defăimați,

doar pentru că deranjăm ca potențiali candidați în alegeri? Agresivitatea și amploarea actualelor acțiuni de defăimare denotă o vădită premeditare.

“Din moment ce Asociația Timișoara Dental Students Association (TDSA) – reprezentantă a studenților din Facultatea de Medicină Dentară, se dezice public, arătând că starea de fapt descrisă în presă nu este una reală, este evident că interes pot avea doar persoane care încearcă să perturbe funcționarea normală a activității CMS Timiș și a procesului electoral ce urmează a se desfășura în acest an în cadrul CMS Timiș, în cadrul CMSR, precum și în cadrul unității de învățământ superior în care ne desfășurăm activitatea.

Acuzațiile respinse cu tărie

Respingem cu vehemență toate acuzațiile defăimătoare care ne sunt aduse atât nouă, conducerii CMS Timiș, cât și celorlalți colegi.

Nu în ultimul rând, în condițiile în care Direcția Generală Anticorupție și Parchetul Timiș

au prins în flagrant, în mod repetat, atât cadre didactice, cât și medici din unitățile sanitare de stat pentru diverse sume, crede cineva că organele de urmărire penală ar fi stat în pasivitate dacă aspectele vehiculate pe stâlpii orașului ar fi fost reale? Se întreabă epistolarul președinte.

Pentru că i s-au adus acuzații și doamnei dr. Mihaela Cuțui, i-am cerut un drept la replică la declarația de presă semnată de dl.dr. Cosmin Sinescu.

Punctul de vedere al apărării

Față de cele afirmate in declarația de presă trimisă presei de dl.dr.Sinescu Cosmin fac următoarele precizări, zice Cuțui:

“În comunicatul semnat de domnul Sinescu Cosmin se trage de urechi presa privind veridicitatea informațiilor ce sunt publicate și tocmai de aceea, în scopul informării corecte a presei și a corpului profesional medical stomatologic observăm cum obsesiv se canalizează întreg comunicatul dânsului doar asupra persoanei mele.

Nu sunt chiar atât de importantă dar sunt flatata sî îi aduc aminte domniei sale precum și d-nei Ionescu Ecaterina faptul că sunt purtător de cuvânt al CMS Timiș, aleasă prin vot de Adunarea Generală Teritorială Timiș la care dacă nu mă înșel a participat și domnia sa care a votat ,în al doilea rând – sunt vicepreședinte CMS Timiș- funcție din care nu am fost anulată sau revocată asa cum prevede Legea 95/2006 iar în al treilea rând sunt avertizor de integritate recunoscută inclusiv prin instanță.

Toate afirmațiile subsemnatei atât către conducerea națională a CMSR- d-nei președinte Ionescu Ecaterina, cât și în spațiul public, au în spate probe care nu pot fi tăgăduite.

La nivelul conducerii naționale a CMSR există un grup care nu mai prezintă demnitate și care a trădat profesia.

Iar dacă vorbim despre d-na președinte CMSR- dr.Ionescu Ecaterina, asa cum am mai spus, dacă d-na Ionescu Ecaterina îmi poate dovedi public care sunt cele 13 articole ISI menționate în fișa de autoevaluare a activității științifice in vederea susținerii examenului de profesor universitar,fișă semnată de dânsa in 13.01.2006, sau măcar cele două articole ISI care erau obligatorii, așa cum am spus și în fața instanței, îmi cer scuze public. Dar,aceste articole nu există. D-na Ionescu Ecaterina este autoarea unei fraude academice și care beneficiază prin înșelăciune in formă continuată de toate avantajele sociale și morale acestei funcții.

ROF-ul modificat pentru a scoate votanții din schema de putere

Îl rog pe dl.Sinescu Cosmin să-și amintească modul în care domnia-sa a ajuns în această situație și care nu îi face cinste. Acest aspect i l-am repetat inclusiv la întrunirea dânsului. Nimic nu scuză acest comportament. Dânsul este în cunoștință de cauză faptul că d-na Ionescu Ecaterina, dorind sa închidă gura Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș a modificat Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului, ajungând ca acesta să subordoneze Legea 95/2006 și în baza acestei modificări a organizat alegerile ilegale generaleprin care acum CMSR îl preferă pe dl.dr.Sinescu.

Atacurile Dr. Sinescu Cosmin asupra subsemnatei și implicit asupra CMS Timiș ales legal în 2019 sunt datorită faptului că dânsul a comis ilegalități iar în acest sens este depusă plângere penală la Parchet. Exact așa am și spus-o, textual,domniei-sale.

CMS Timiș nu are nici o implicare cu ceea ce se întâmplă în curtea Facultății de Stomatologie Timișoara și îl rog să-și amintească faptul că în 2019, la fel,CMS Timiș nu era implicat. Cred că DNA și Parchetul Timiș pot da mai multe detalii. Probabil că datorită factorilor politici care viciază justiția, căzând protocoale, o fi scăpat de acuzații dar asta NU ÎNSEAMNĂ că fapta/ faptele nu există.

Rog presa să solicite aceste date pentru toți cei implicați în acele afișe.

Culmea este că chiar unul dintre colegii dânsului a postat acele afișe deci orice aluzii la oricare alte persoane este ridicolă.

În urma acțiunilor sale, dl.dr.Sinescu Cosmin, precum și colegii dânsului care au creat o structură bicefală a CMS Timiș, execută dansul ilegalităților cântat de d-na Ionescu Ecaterina.

În acest sens am depus pe toate canalele posibile avertizări de integritate Ministerului Sănătății prin care am redat punctual toate ilegalitățile CMSR și incompatibilitatea unui membru din conducerea națională a CMSR, anume dr.Brezoescu Alexandru.

Fără a dori de a polemiza steril, rog presa să întrebe Ministerului Sănătății de ce nu s-a implicat și de ce acoperă aceste ilegalități? De ce se comit abuzuri în continuare?” – spune Mihaela Cuțui, în apărare, transmițând deosebite considerații tuturor cititorilor, inclusiv domnului profesor Cosmi Sinescu și colegilor dânsului.

desen: Brândușa – revista 22

