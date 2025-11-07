Rusia folosește gazul pentru a deturna alegerile din Moldova. Lăsând-o să reușească, Europa ar destabiliza regiunea și ar recompensa o strategie de șantaj.

Acest articol a fost publicat înainte de alegerile din septembrie din Republica Moldova, care au fost câștigate la limită de blocul pro-UE, dejucând astfel ingerința rusă detaliată aici. A câștigat locul al doilea la ediția din 2025 a programului „Ratiu Forum Journalism Mentorship”.

Programul are ca scop sprijinirea jurnaliștilor aflați la început de carieră în dezvoltarea abilităților lor profesionale.

O criză majoră se desfășoară în Moldova, unde Rusia folosește energia ca armă politică pentru a influența rezultatul alegerilor parlamentare din toamnă. Primul foc a fost tras la 1 ianuarie, când Moscova a oprit livrările de gaz care asigurau de multă vreme electricitate la preț redus. Deși Rusia a reluat ulterior fluxurile de gaz către regiunea separatistă pro-rusă Transnistria, restul Moldovei a fost lăsat să se confrunte cu prețuri în creștere, nemulțumire publică tot mai mare și presiune sporită înaintea unui vot crucial. Scopul este limpede: deturnarea parcursului european al țării și readucerea acesteia în orbita Moscovei.

În mod tipic pentru manevrele sale geopolitice, regimul lui Vladimir Putin a recurs la dezinformare, diversiuni și mișcări complicate, menite să creeze o versiune ce poate fi negată.

O dependență periculoasă de Rusia

Istoric, Moldova a depins de gazul rusesc printr-un mecanism complex ce implica regiunea separatistă, unde o mare centrală electrică genera energie pentru restul țării. Însă la 1 ianuarie 2025, atât Moldova propriu-zisă, cât și enclava separatistă au fost aruncate într-o criză energetică după ce livrările de gaz rusesc au fost suspendate în urma expirării unui acord de tranzit cu Ucraina.

De fapt, Kievul — angajat într-un război total cu Rusia — a refuzat să reînnoiască acordul de lungă durată care permitea gazului rusesc să circule spre vest prin teritoriul său. Mișcarea era previzibilă de luni întregi, iar alternative existau.

Rusia putea redirecționa ușor gazul către Transnistria prin conductele TurkStream și Trans-Balkan, care trec prin Turcia, Bulgaria și România. Dar a refuzat să o facă, chiar dacă gospodăriile și companiile din Moldova se confruntau cu prețuri explozive, iar Transnistria însăși rămânea fără gaz. Moscova a justificat decizia acuzând Moldova de o datorie de 709 milioane de dolari pentru facturi neplătite — o afirmație complet demontată: un audit internațional independent, comandat în 2023, a constatat că suma real datorată de guvernul moldovean către Gazprom era de doar 8,6 milioane de dolari.

La începutul lui februarie, Uniunea Europeană a intervenit pentru a preveni o urgență umanitară. A oferit 20 de milioane de euro ca ajutor de urgență pentru a subvenționa livrările de gaz către Transnistria timp de zece zile — între 1 și 10 februarie — permițând regiunii să reia producția de electricitate pentru restul Moldovei. Aceste livrări proveneau din surse externe, susținute prin subvenții europene.

Ulterior, UE a propus extinderea acestui aranjament până la jumătatea lui aprilie, cu un pachet mai mare de 60 de milioane de euro. Dar autoritățile transnistrene au respins oferta, invocând condițiile impuse — transparența sporită și alinierea prețurilor la standardele UE. Unii analiști cred că refuzul a reflectat dorința de a menține dependența de Moscova, mai degrabă decât riscul unei alinieri mai puternice cu Occidentul. Alții au concluzionat pur și simplu că Moscova dicta decizia.

Într-adevăr, la mijlocul lui februarie, Rusia a reluat livrările de gaz către Transnistria. Transporturile au venit prin ocolul așteptat ce implică Marea Neagră, Turcia și Balcanii. Dar gazul nu mai ajunge în Moldova — aparent, printr-o decizie a separatiștilor.

Guvernul pro-european al Moldovei, condus de președinta Maia Sandu, este convins că aceste manevre reprezintă o încercare deliberată de a pedepsi orientarea pro-occidentală și pro-UE a țării și de a influența alegerile parlamentare din septembrie în favoarea opoziției pro-ruse. În replică, Moldova a accelerat eforturile de diversificare, procurând energie electrică și gaze naturale din România și de la alți parteneri europeni — la prețuri mult mai mari decât înainte.

Desigur, Rusia nu are obligația de a furniza gaz nimănui. Dar momentul acțiunii nu este întâmplător, iar impactul este devastator: în Moldova propriu-zisă, prețul gazului a crescut cu 24%, al electricității cu 75% și al încălzirii cu 40%. Din cauza efectelor secundare, inflația generală este estimată să depășească 30%, provocând o suferință economică severă cu doar câteva luni înainte de alegeri.

Criza energetică a declanșat o creștere bruscă a inflației: în ianuarie 2025, rata anuală a inflației a urcat la 9,1%, față de 7,0% în decembrie 2024 — cea mai mare creștere din ultimele luni. Această explozie a fost cauzată în principal de majorările semnificative ale tarifelor la încălzire, gaze și electricitate, precum și de scumpirile alimentelor și medicamentelor.

Rezultatul este un caz tipic al strategiei de influență energetică a Rusiei: provoacă durere adversarilor, recompensează aliații loiali și manipulează infrastructura regională pentru a-și atinge obiective geopolitice. În acest caz, scopul este erodarea încrederii în conducerea Moldovei și deturnarea alegerilor. Dacă opoziția pro-rusă ar câștiga, ar fi un șoc global: în plin război din Ucraina, o țară europeană mică, dar strategică, ar fi căzut — aparent de bunăvoie — înapoi în orbita Kremlinului.

Acest episod subliniază nevoia unei strategii pe termen lung: una care să întărească Moldova, să contracareze manipularea Rusiei și să mențină această țară candidată la UE pe drumul corect.

De ce contează Moldova

Dacă Moldova este atrasă din nou în sfera Rusiei, consecințele se vor resimți mult dincolo de granițele sale. Ar fi o lovitură gravă pentru Ucraina, a cărei aderare la UE este strâns legată de cea a Moldovei. Un guvern pro-Kremlin la Chișinău ar putea legitima și permanentiza prezența militară rusă din Transnistria, tolerată de decenii deși considerată ilegală de guvernul moldovean.

O astfel de mișcare ar destabiliza și mai mult flancul estic al NATO și ar amenința România, Polonia și întreaga regiune a Mării Negre. Mai grav, aducerea trupelor ruse pe teritoriul Moldovei propriu-zise ar submina suveranitatea țării și securitatea europeană.

Un succes al Rusiei în Moldova ar valida acest model de șantaj energetic și ingerință electorală. Dacă nu este contracarat, tactici similare ar putea fi aplicate în statele baltice, în Balcani și în alte regiuni vulnerabile, multe dintre ele încă dependente de energia rusească sau marcate de diviziuni interne pe care Moscova le poate exploata. Mesajul ar fi clar: Rusia poate strangula economia unei țări, poate manipula opinia publică și poate înclina alegeri — practic fără costuri.

Ce trebuie să facă Europa

Efortul Europei din februarie arată că miza este înțeleasă. Dar pentru a proteja parcursul democratic al Moldovei și securitatea europeană mai largă, UE trebuie să facă mult mai mult — nu doar să confrunte șantajul energetic, ci și să atenueze consecințele sale politice și sociale.

Să acorde sprijin economic masiv pentru a compensa inflația: Moldova nu își poate permite prețurile occidentale la energie. Inflația a lovit deja dur cetățenii și a creat un teren fertil pentru nemulțumire politică. Un pachet de ajutor european robust trebuie să depășească simpla subvenționare a energiei, incluzând asistență socială țintită, plafoane de preț și sprijin pentru întreprinderile mici. Nu este doar un gest de solidaritate — este o necesitate strategică pentru a împiedica forțele anti-europene să exploateze frustrarea populară.

Moldova nu își poate permite prețurile occidentale la energie. Inflația a lovit deja dur cetățenii și a creat un teren fertil pentru nemulțumire politică. Un pachet de ajutor european robust trebuie să depășească simpla subvenționare a energiei, incluzând asistență socială țintită, plafoane de preț și sprijin pentru întreprinderile mici. Nu este doar un gest de solidaritate — este o necesitate strategică pentru a împiedica forțele anti-europene să exploateze frustrarea populară. Să combată dezinformarea rusească la scară largă: Mașinăria propagandistică a Moscovei lucrează non-stop pentru a da vina pe conducerea Moldovei. Europa trebuie să răspundă printr-o campanie coordonată care să expună tacticile rusești, să demonteze falsurile și să promoveze educația mediatică. Un pas promițător este decizia UE de a deschide un birou al Parteneriatului Estic în Moldova — primul de acest fel din regiune — având combaterea dezinformării ca prioritate principală. Dar este nevoie de investiții mult mai mari în războiul contra manipulării.

Mașinăria propagandistică a Moscovei lucrează non-stop pentru a da vina pe conducerea Moldovei. Europa trebuie să răspundă printr-o campanie coordonată care să expună tacticile rusești, să demonteze falsurile și să promoveze educația mediatică. Un pas promițător este decizia UE de a deschide un birou al Parteneriatului Estic în Moldova — primul de acest fel din regiune — având combaterea dezinformării ca prioritate principală. Dar este nevoie de investiții mult mai mari în războiul contra manipulării. Să accelereze aderarea Moldovei la UE: Cel mai important, este timpul să încetăm să privim Moldova printr-o lentilă birocratică îngustă. Țara are provocări de guvernanță, da — dar și multe state membre anterioare le-au avut. Dimensiunea mică a Moldovei (2,5 milioane de locuitori) face integrarea gestionabilă, iar importanța sa geopolitică este incontestabilă. Un proces de aderare accelerat, similar cu cel al Ucrainei, ar transmite un mesaj puternic: Europa își sprijină partenerii în momentele lor de cumpănă. Ar mobiliza și electoratul, contracarând interferențele Moscovei.

Manualul Rusiei este clar: provoacă suferință, alimentează resentimentele și exploatează alegerile democratice pentru a instala regimuri loiale care vor cimenta autoritarismul și vor încerca să-l facă permanent. Dacă reușește în Moldova, visul european va fi blocat acolo pentru o generație. Ucraina va fi și mai izolată, iar Kremlinul va adăuga o nouă victorie geopolitică — fără să tragă un glonț.

Aceasta nu este doar problema Moldovei. Este problema Europei. Poate fi prevenită — dar timpul se scurge.

Sursă: Newsletterul „Moscova vrea Moldova”, autor: Mihail Nesteriuc.